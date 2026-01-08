Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σύνοψη και αναλυτικές απαντήσεις που έλαβε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την τρέχουσα επανεξέταση της Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), καταγράφοντας ευρεία υποστήριξη στους βασικούς στόχους του κανονισμού, αλλά και επιμέρους αιτήματα για ενίσχυση και επέκτασή του.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, υποβλήθηκαν περισσότερες από 450 παρατηρήσεις από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, μεταξύ των οποίων μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ψηφιακοί πυλωροί, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκοί και μεμονωμένοι πολίτες. Οι τοποθετήσεις αποτυπώνουν, σε γενικές γραμμές, ότι η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές έχει ήδη αρχίσει να αποφέρει οφέλη στην ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία.

Αιτήματα για ενίσχυση και επέκταση του κανονισμού

Μερίδα των συμμετεχόντων στη διαβούλευση ζητεί ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, ευρύτερη πρόσβαση και φορητότητα δεδομένων, καθώς και ισχυρότερη στήριξη των ΜΜΕ. Παράλληλα, κατατέθηκαν εισηγήσεις για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της DMA, ιδίως σε τομείς που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.

Στον αντίποδα, οι ψηφιακοί πυλωροί διατύπωσαν κριτική για τον αντίκτυπο ορισμένων ρυθμίσεων στην εμπειρία των χρηστών, ενώ εξέφρασαν και προβληματισμούς για την αναλογικότητα των προβλεπόμενων μέτρων.

Επόμενα βήματα και χρονοδιάγραμμα

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η αξιολόγηση των παρατηρήσεων θα αξιοποιηθεί στην έκθεση επανεξέτασης, η οποία θα υποβληθεί έως τις 3 Μαΐου 2026 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι η τριετής επανεξέταση της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές αποτελεί νομική υποχρέωση, όπως προβλέπεται από τον ίδιο τον κανονισμό, ώστε να διασφαλίζεται ότι παραμένει αποτελεσματικός και προσαρμοσμένος στις εξελίξεις των ψηφιακών αγορών.

Η δημόσια διαβούλευση ξεκίνησε στις 3 Ιουλίου 2025 και συνοδεύτηκε από πρόσκληση υποβολής στοιχείων και ειδικό ερωτηματολόγιο για την ΤΝ, τα οποία δημοσιεύθηκαν στις 26 Αυγούστου 2025. Οι παρατηρήσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα.