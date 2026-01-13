Η PDVSA, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλα, άρχισε να επαναλειτουργεί ορισμένα πηγάδια άντλησης πετρελαίου που είχαν κλείσει στο πλαίσιο του αυστηρού αμερικανικού εμπάργκο, καθώς οι εξαγωγές αργού πετρελαίου επανεκκινούν, με δύο φορτία να αναχωρούν τη Δευτέρα, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί μερική αποκατάσταση της εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας, η οποία είναι μέλος του ΟΠΕΚ και είχε δει τις αποστολές αργού να παγώνουν σχεδόν πλήρως από τον Δεκέμβριο.

Σχεδόν σε στασιμότητα οι εξαγωγές από τον Δεκέμβριο

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατά το προηγούμενο διάστημα μόνο η Chevron συνέχιζε να εξάγει πετρέλαιο από τις κοινοπραξίες της στη Βενεζουέλα, βάσει ειδικής άδειας των ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα, εκατομμύρια βαρέλια αργού είχαν συσσωρευτεί σε χερσαίες δεξαμενές και δεξαμενόπλοια, περιορίζοντας σημαντικά τη ρευστότητα και τα έσοδα της χώρας.

Η επανεκκίνηση των αποστολών συνοδεύτηκε από σταδιακό άνοιγμα πηγαδιών που είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας από την PDVSA και τους εταίρους της στις κοινοπραξίες, σε μια προσπάθεια να ανακτηθεί μέρος της χαμένης παραγωγής.

Υπό το βάρος των κυρώσεων των ΗΠΑ

Οι κυρώσεις των Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας, επηρεάζοντας τόσο την παραγωγή όσο και τη δυνατότητα διάθεσης φορτίων στις διεθνείς αγορές. Η πρόσφατη κινητικότητα υποδηλώνει προσαρμογή της PDVSA στο ισχύον καθεστώς, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί πλήρη άρση των περιορισμών.

Τι σηματοδοτεί η επανεκκίνηση

Η επανέναρξη των εξαγωγών, έστω και περιορισμένη, θεωρείται σημαντική ανάσα για την πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας, η οποία παραμένει κομβική για την οικονομία της χώρας. Παράλληλα, η εξέλιξη παρακολουθείται στενά από τις αγορές, καθώς οποιαδήποτε αύξηση προσφοράς μπορεί να έχει επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου.

Capital.gr