Για τον Έλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, η αποταμίευση για τη σύνταξη ενδέχεται να χάσει το νόημά της σε ένα όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

«Μια παράπλευρη συμβουλή που θα έδινα είναι: μην αγχώνεστε να αποταμιεύετε για τη σύνταξη σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα», δήλωσε ο CEO της Tesla και της SpaceX στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του podcast Moonshots with Peter Diamandis. «Δεν θα έχει σημασία».

Σύμφωνα με το Business Insider, ο Μασκ, του οποίου η καθαρή περιουσία ξεπερνά τα 600 δισ. δολάρια, περιέγραψε ένα μέλλον στο οποίο οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, την ενέργεια και τη ρομποτική θα εκτοξεύσουν την παραγωγικότητα, οδηγώντας σε μια συνθήκη «αφθονίας». Σε αυτό το περιβάλλον, όπως υποστηρίζει, όλοι θα μπορούν να λαμβάνουν ένα είδος «υψηλού εισοδήματος».

«Αν έστω και ένα μέρος από αυτά που λέμε αποδειχθεί αληθινό, τότε η αποταμίευση για τη σύνταξη θα είναι αδιάφορη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το καλό μέλλον είναι εκείνο στο οποίο ο καθένας μπορεί να έχει ό,τι θέλει», είπε ο Μασκ. Αυτό, κατά την άποψή του, θα σήμαινε «καλύτερη υγειονομική περίθαλψη από τη σημερινή, διαθέσιμη για όλους μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια». Παράλληλα, μίλησε για έναν κόσμο χωρίς ελλείψεις σε αγαθά και υπηρεσίες, όπου «θα μπορείς να μαθαίνεις οτιδήποτε, για οποιοδήποτε θέμα, δωρεάν».

Ωστόσο, ο δισεκατομμυριούχος προειδοποίησε ότι η μετάβαση σε αυτό το ουτοπικό μοντέλο δεν θα είναι ομαλή. Αντίθετα, τη χαρακτήρισε «ταραχώδη», με απότομες αλλαγές και κοινωνικές αναταράξεις. Παράλληλα, έθεσε και ένα πιο υπαρξιακό ζήτημα: την απώλεια νοήματος.

«Αν μπορείς πραγματικά να έχεις ό,τι θέλεις, είναι αυτό το μέλλον που όντως επιθυμείς;» διερωτήθηκε. «Γιατί αυτό σημαίνει ότι η δουλειά σου δεν θα έχει σημασία».

Ο Μασκ είναι γνωστός για τον ρόλο του στον μετασχηματισμό της αυτοκινητοβιομηχανίας μέσω των ηλεκτρικών οχημάτων της Tesla, αλλά και για την επανάσταση που προκάλεσε στη διαστημική βιομηχανία με τους επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους της SpaceX. Οι εταιρείες του αναπτύσσουν, μεταξύ άλλων, αυτόνομα αυτοκίνητα, ανθρωποειδή ρομπότ, διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή και προηγμένους βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης.

Οι προβλέψεις του, ωστόσο, έρχονται σε αντίθεση με την καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν πολλοί Αμερικανοί. Όπως σημειώνει το Business Insider, χρόνια επίμονου πληθωρισμού, υψηλών επιτοκίων και υποτονικής αύξησης των μισθών έχουν εντείνει την κρίση κόστους ζωής.

Εκατομμύρια πολίτες αισθάνονται αποκλεισμένοι από ορισμένα πράγματα , όπως η απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου, η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, η αγορά κατοικίας ή η δημιουργία οικογένειας. Μια άνετη συνταξιοδότηση μοιάζει επίσης ολοένα και πιο άπιαστη, με έρευνες να δείχνουν ότι η πλειονότητα των Αμερικανών δεν αποταμιεύει ούτε κατά διάνοια τα ποσά που απαιτούνται.

economistas.gr