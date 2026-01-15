Η κινεζική State Grid (Corporation of China), που διαχειρίζεται το ηλεκτρικό δίκτυο της Κίνας και είναι μέτοχος στον ΑΔΜΗΕ (φορέας υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας) με ποσοστό 24%, θα δαπανήσει 574 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2026 – 2030 για την αναβάθμιση του δικτύου.

Την είδηση μετέδωσε νωρίτερα την Πέμπτη το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua και αναμετάδωσαν τα διεθνή πρακτορεία.

Σύμφωνα με το Reuters, το ποσό που θα διατεθεί συνιστά αύξηση 40% στις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία και συνδέεται άμεσα με την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει την παραγωγή ηλεκτρισμού από αιολική και ηλιακή ενέργεια.

Αυτό αντιστοιχεί σε μια μέση ετήσια επένδυση 110 δισ. δολαρίων, ποσό που συνιστά ρεκόρ ετήσιας δαπάνης για το δίκτυο ηλεκτρισμού.

Η χρηματοδότηση θα διατεθεί για την ενίσχυση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Κίνας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ανέφερε το πρακτορείο Xinhua, χρησιμοποιώντας γραμμές υψηλής τάσης για την αποστολή ηλεκτρικής ενέργειας σε μήκος χιλιάδων χιλιομέτρων από τις λιγότερο πυκνοκατοικημένες δυτικές περιοχές της Κίνας στις ανατολικές μητροπόλεις της.

Η State Grid θα αυξήσει τη διαπεριφερειακή και διαπεριφερειακή μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σε σχέση με τα επίπεδα του τέλους του 2025, αναφέρει η έκθεση.

Σύμφωνα με το Reuters, οι δαπάνες θα χρησιμεύσουν επίσης για την επέκταση των δικτύων διανομής τόσο σε αστικές όσο και σε απομακρυσμένες περιοχές.