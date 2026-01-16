Η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ και της Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι ο Τζερόμ Πάουελ ενδέχεται να παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη λήξη της θητείας του ως προέδρου τον Μάιο, δημιουργώντας την προοπτική ενός ανταγωνιστικού κέντρου επιρροής στο εσωτερικό της ισχυρότερης κεντρικής τράπεζας του κόσμου, μεταδίδει το Bloomberg.

Το ασυνήθιστο αυτό σενάριο κέρδισε έδαφος μετά τις κλητεύσεις για μεγάλο σώμα ενόρκων που απηύθυνε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στη Fed, κίνηση που θεωρείται ευρέως ως κλιμάκωση των προσπαθειών του Λευκού Οίκου να επηρεάσει τη νομισματική πολιτική.

Αβεβαιότητα για τις νομικές εξελίξεις και τον ρόλο Πάουελ

Παραμένει ασαφές πώς θα εξελιχθεί η νομική διαδικασία και ποια απόφαση θα λάβει τελικά ο Πάουελ για το μέλλον του. Πηγές που τον γνωρίζουν σημειώνουν ότι, εάν παραμείνει, θα το πράξει αποκλειστικά για την προστασία του θεσμού και όχι για να λειτουργήσει ως «σκιώδης πρόεδρος» της Fed.

Ωστόσο, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ανατρέψει τα σχέδια του Τραμπ να τοποθετήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο αξιωματούχους που στηρίζουν τις εκκλήσεις του για μεγάλες μειώσεις επιτοκίων. Παράλληλα, θα δημιουργούσε ένα ισχυρό αντίβαρο απέναντι σε όποιον επιλεγεί ως ο επόμενος πρόεδρος της Fed.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η συνύπαρξη δύο κέντρων βαρύτητας στη Fed θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στις αγορές, δυσκολεύοντας τους επενδυτές να εκτιμήσουν ποιος καθορίζει τη νομισματική κατεύθυνση και προς τα πού κινούνται τα επιτόκια.

Οι δηλώσεις Πάουελ και το ζήτημα των κλητεύσεων

Σε γραπτή και βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσιοποίησε στις 11 Ιανουαρίου, ο Πάουελ ανέφερε ότι οι κλητεύσεις αφορούν την κατάθεσή του στο Κογκρέσο τον Ιούνιο σχετικά με τις ανακαινίσεις των κεντρικών γραφείων της Fed. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κίνηση πρέπει να ιδωθεί στο ευρύτερο πλαίσιο των απειλών και της διαρκούς πίεσης της κυβέρνησης.

«Η απειλή ποινικών διώξεων είναι συνέπεια του γεγονότος ότι η Federal Reserve καθορίζει τα επιτόκια με βάση το τι εξυπηρετεί το κοινό, και όχι τις προτιμήσεις του προέδρου», δήλωσε χαρακτηριστικά, τοποθέτηση που τροφοδότησε τις εικασίες για παραμονή του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Διαδοχή και εσωτερικές ισορροπίες στη Fed

Ο Πάουελ διορίστηκε πρόεδρος της Fed το 2018, έπειτα από πρόταση του Τραμπ. Η θητεία του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει τον Ιανουάριο του 2028. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι έχει ήδη επιλέξει τον διάδοχό του, χωρίς να τον κατονομάσει, με τα ονόματα του Κέβιν Χάσετ και του Κέβιν Γουόρς να θεωρούνται φαβορί.

Ένα ενδεχόμενο σενάριο είναι η Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) να επιχειρήσει συνεργασία με τον νέο πρόεδρο. Ωστόσο, αν ο τελευταίος θεωρηθεί ιδιαίτερα διχαστικός, δεν αποκλείεται να διαμορφωθεί άτυπη συμμαχία εντός της επιτροπής γύρω από τον Πάουελ, σύμφωνα με αναλυτές.

Περιορισμένη επίδραση στη νομισματική πολιτική – προς το παρόν

Μέχρι στιγμής, η άμεση επίδραση στη νομισματική πολιτική θεωρείται περιορισμένη. Η Fed προχώρησε τον προηγούμενο μήνα σε τρίτη διαδοχική μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ αυτόν τον μήνα άφησε να εννοηθεί ότι θα διατηρήσει στάση αναμονής, επικαλούμενη ενδείξεις σταθεροποίησης στην αγορά εργασίας.

Αν ο Πάουελ παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, η πιο άμεση συνέπεια θα είναι η καθυστέρηση της δυνατότητας του Τραμπ να ορίσει νέο μέλος στο επταμελές όργανο, περιορίζοντας τα περιθώρια ελέγχου του.

Παράλληλα, εκκρεμεί υπόθεση που αφορά την κυβερνήτη της Fed Λίζα Κουκ, με το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να αναμένεται να ακούσει επιχειρήματα στις 21 Ιανουαρίου, εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει ευρύτερα το καθεστώς προστασίας των μελών της Fed.

