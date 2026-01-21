Η Βενεζουέλα έλαβε 300 εκατομμύρια δολάρια από την πώληση αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ και θα τα χρησιμοποιήσει για να στηρίξει το νόμισμα της χώρας, μπολιβάρ, που έχει πληγεί, δήλωσε η προσωρινή ηγέτης της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Η κ. Ροντρίγκεζ είπε ότι το ποσό αυτό, από την πώληση ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων που διενήργησε η Ουάσιγκτον, θα χρησιμοποιηθεί για τη «σταθεροποίηση» της αγοράς συναλλάγματος «για την προστασία του εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων μας».

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μεσολάβησε για την επίτευξη μιας «ιστορικής ενεργειακής συμφωνίας» που θα «ωφελήσει τον αμερικανικό και τον βενεζουελάνικο λαό».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι το πετρέλαιο θα μπορούσε να πωληθεί στην τιμή της αγοράς και ότι τα έσοδα θα «ελέγχονται από εμένα, ως Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».

Το συνάλλαγμα αποτελεί ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Βενεζουέλας από το 2018, όταν το μπολιβάρ έγινε σχεδόν άχρηστο και το δολάριο έγινε το de facto νόμισμα της χώρας.

Έκτοτε, το δολάριο συνυπάρχει με το μπολιβάρ, αλλά η έλλειψη δολαρίων, που προκλήθηκε από το εξαετές εμπάργκο των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας, έχει εκτοξεύσει την αξία του.

Παρεμβαίνοντας στην αγορά συναλλάγματος, η Κυβέρνηση της Βενεζουέλας στοχεύει στη σταδιακή μείωση του χάσματος μεταξύ της επίσημης ισοτιμίας του δολαρίου και της ισοτιμίας του στην μαύρη αγορά, αναφέρει η εταιρεία Ecoanalitica.

Πριν από τη σύλληψη του μακροχρόνιου ηγέτη της Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ σε επιδρομή στο Καράκας στις 3 Ιανουαρίου, η Βενεζουέλα είχε αναγκαστεί να προσφέρει τεράστιες εκπτώσεις στην τιμή του αργού πετρελαίου της για να παρακάμψει το εμπάργκο πετρελαίου των ΗΠΑ.

Ο μεγαλύτερος πελάτης του αργού πετρελαίου της ήταν η Κίνα.

Η Ουάσιγκτον άρχισε να περιορίζει αυτές τις πωλήσεις τον περασμένο Δεκέμβριο, κατάσχοντας δεξαμενόπλοια που μετέφεραν αργό πετρέλαιο Βενεζουέλας που υπόκειται σε κυρώσεις.