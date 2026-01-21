“Μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να υπερασπιστούν τη Γροιλανδία” τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, συμπληρώνοντας ότι επιδιώκει “άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας, όπως κάναμε με άλλες περιοχές στην ιστορία μας και όπως έχουν κάνει και οι Ευρωπαίοι στην ιστορία τους”.

“Αυτό δεν αποτελεί απειλή για το ΝΑΤΟ που μας έχει φερθεί πολύ άδικα”, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. “Έχουμε δώσει τόσα πολλά στο ΝΑΤΟ και έχουμε πάρει τόσα λίγα ως αντάλλαγμα. Δεν θα υπήρχε το ΝΑΤΟ αν δεν είχα ασχοληθεί στην πρώτη μου θητεία”.

Σημείωσε ταυτόχρονα ότι παρά τις ανησυχίες “κάποιων ανθρώπων που νόμιζαν ότι θα χρησιμοποιήσω βία” στο θέμα της Γροιλανδίας, “δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θα χρησιμοποιήσω βία”.

“Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για την εθνική μας ασφάλεια, αλλά και για την παγκόσμια ασφάλεια”, επανέλαβε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα χτίσουν εκεί τον “χρυσό θόλο” -το αντιπυραυλικό αμυντικό σύστημα του- βοηθώντας έτσι και τον Καναδά. “Ο Καναδάς λαμβάνει πολλά δωρεάν πράγματα εκ μέρους μας. Θα έπρεπε επομένως να είναι ευγνώμων, αλλά δεν είναι”.

“Μπορείτε να πείτε ‘ναι’ και να έχετε την ευγνωμοσύνη μας ή μπορείτε να πείτε ‘όχι’ και θα το θυμόμαστε”, ανέφερε στη συνέχεια.

“Έχω τεράστιο σεβασμό για τους λαούς της Δανίας και της Γροιλανδίας. Αλλά κάθε μέλος του ΝΑΤΟ θα πρέπει να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να υπερασπιστούν τη Γροιλανδία”, τόνισε.

“Η Δανία στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έπεσε στη Γερμανία μετά από μόλις έξι ώρες. Οι ΗΠΑ ένιωσαν τότε την υποχρέωση να κρατήσουν τη Γροιλανδία με μεγάλο κόστος. Παλέψαμε να τη σώσουμε για τη Δανία -για ένα μεγάλο κομμάτι πάγο- και όντως τη σώσαμε. Μετά τον πόλεμο που εμείς κερδίσαμε -χωρίς εμάς θα μιλάγατε γερμανικά ή και ιαπωνικά ίσως- τη δώσαμε πίσω στη Δανία, πόσο ηλίθιο ήταν αυτό, αλλά το κάναμε”, σημείωσε.

Σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τις ανησυχίες για την ενότητα της συμμαχίας ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι “θα είμαστε εκεί 100% για το ΝΑΤΟ αν και δεν είμαι σίγουρος ότι αυτοί θα είναι εκεί για εμάς”.

Κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι έχει τερματίσει οκτώ πολέμους και προσπαθεί να τερματίσει και τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, “μια ατελείωτη αιματοχυσία”, όπως ανέφερε, “όπου σκοτώνονται αμέτρητοι νέοι άνθρωποι”.

“Τι κερδίζουν οι ΗΠΑ από όλη αυτή τη δουλειά, όλα αυτά τα χρήματα, εκτός από θάνατο, καταστροφή και κολοσσιαία χρηματικά ποσά που πηγαίνουν σε ανθρώπους που δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε; Δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε – μιλάω για το ΝΑΤΟ, μιλάω για την Ευρώπη. Εναπόκειται σε αυτούς να αντιμετωπίσουν την Ουκρανία, όχι σε εμάς. Οι ΗΠΑ είναι πολύ μακριά. Ένας μεγάλος, όμορφος ωκεανός μας χωρίζει. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό”, δήλωσε.

Υπογράμμισε παράλληλα ότι “ο πόλεμος αυτός δεν θα είχε αρχίσει αν δεν είχαν ‘στηθεί’ οι εκλογές του 2020“, ανακοινώνοντας για πρώτη φορά ότι “θα υπάρξουν διώξεις” για το ρόλο που έπαιξαν κάποιοι άνθρωποι σε αυτές τις εκλογές.

Ανακοίνωσε επίσης ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας και πάλι την εκτίμηση του ότι και οι δύο χώρες θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο.

“Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να εξελιχθεί στον Γ’ ΠΠ αν είχε νικήσει στις εκλογές η Καμάλα Χάρις, αν δεν είχα νικήσει εγώ. Αλλά δεν θα γίνει αυτό θα τον σταματήσω… αν και αυτή είναι μια δουλειά που πρέπει να κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη”, ανέφερε στη συνέχεια και πρόσθεσε: “”Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει τεράστιο μίσος μεταξύ του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι αλλά νομίζω ότι και οι δύο θέλουν μια συμφωνία”.

“Είμαστε σχετικά κοντά σε συμφωνία, αλλά το πρόβλημα είναι ότι όταν θέλει ο ένας να κάνει συμφωνία δεν θέλει ο άλλος. Αν δεν κάνουν μια συμφωνία είναι ηλίθιοι και γνωρίζω ότι δεν είναι ηλίθιοι – δεν θέλω να προσβάλω κανέναν αλλά [η συμφωνία] πρέπει να γίνει”, κατέληξε.

“Οικονομικό θαύμα” στις ΗΠΑ – Η Ευρώπη δεν πάει στη σωστή κατεύθυνση

Ξεκινώντας την ομιλία του ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε τις οικονομικές του πολιτικές κάνοντας λόγο για ένα “οικονομικό θαύμα” στις ΗΠΑ, ενώ προειδοποίησε την Ευρώπη ότι “δεν πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση”.

“Στις ΗΠΑ έχουμε σήμερα ρυθμούς ανάπτυξης που ποτέ δεν είχαμε στην ιστορία και ενδεχομένως καμία άλλη χώρα δεν είχε”, ανάφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ κατηγόρησε και πάλι την κυβέρνηση του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν για στασιμοπληθωρισμό και έκρηξη της εγκληματικότητας στις ΗΠΑ.

“Με τους Δημοκρατικούς ήμασταν νεκρή χώρα, τώρα είμαστε η πιο καυτή χώρα στον κόσμο”, υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι ο δομικός πληθωρισμός είναι στο 1,6%, η χρηματιστηριακή αγορά κάνει διαδοχικά ιστορικά ρεκόρ, ενώ με τους δασμούς μειώθηκε το εμπορικό έλλειμμα κατά 77% “χωρίς να προκληθεί πληθωρισμός, ενώ πολλοί έλεγαν ότι αυτό δεν γίνεται”.

“Η Αμερική είναι η οικονομική μηχανή του πλανήτη, όταν πάμε καλά εμείς πάει καλά και ο πλανήτης”, σημείωσε.

Έκανε λόγο για “ένα οικονομικό θαύμα στις ΗΠΑ” κατά τους 12 μήνες της διακυβέρνησης του, ενώ έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρώπης σημειώνοντας ότι “υπάρχουν μέρη εδώ που πλέον δεν τα αναγνωρίζω”

“Αγαπάω την Ευρώπη και θέλω να δω την Ευρώπη να πηγαίνει καλά, αλλά η Ευρώπη δεν πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση, έρχονται μαζικά πληθυσμοί από άλλες ηπείρους. Αυτό ήταν το μονοπάτι του Μπάιντεν και το ακολούθησαν και ευρωπαϊκές χώρες”, δήλωσε.

Στρέφοντας την προσοχή του στο θέμα της ενέργειας ανέφερε ότι οι ΗΠΑ απέφυγαν την καταστροφική ενεργειακή κατάρρευση της Ευρώπης λόγω της “πράσινης νέας απάτης”, στρέφοντας ξανά τα βέλη του κατά των ανεμογεννητριών “που καταστρέφουν τη γη και τα τοπία”.

Με το βλέμμα στραμμένο στο εγχώριο ακροατήριο ανακοίνωσε ότι υπέγραψε διάταγμα που απαγορεύει σε μεγάλους θεσμικούς επενδυτές να αγοράζουν κατοικίες. “Τα σπίτια χτίζονται για τον κόσμο, όχι για επιχειρήσεις”, δήλωσε.

Ειρωνίες για Μακρόν

Ο Αμερικανός προεδρος ειρωνεύτηκε τη χθεσινή ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν στο Νταβός, κατά την οποία ο Γάλλος πρόεδρος φορούσε γυαλιά ηλίου λόγω ενός προβλήματος στην όραση που είχε, με τον Αμερικανό πρόεδρο να χλευάζει τον Γάλλο ομόλογό του λέγοντας ότι “παρίστανε τον σκληρό τύπο”.

“Τον παρακολούθησα χθες με αυτά τα ωραία γυαλιά ηλίου…Τι διάλο συνέβη; Αλλά τον είδα να παριστάνει τον σκληρό τύπο”, είπε.

Στην ομιλία του ο Μακρόν είπε ότι προτιμά τον “σεβασμό” και το “κράτος δικαίου” από τους “νταήδες”.

