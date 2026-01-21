Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά αυτή την ώρα στο Νταβός, σε μια ομιλία που διεξάγεται υπό το βάρος των εντάσεων στις σχέσεις ΗΠΑ–Ευρώπης, καθώς η επιμονή του για την απόκτηση της Γροιλανδίας και οι απειλές για νέους δασμούς προκαλούν αντιδράσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας πως «είναι υπέροχο που επιστρέφω στο όμορφο Νταβός» και ότι βρίσκεται ανάμεσα σε «τόσους πολλούς επιχειρηματικούς ηγέτες, τόσους φίλους, μερικούς εχθρούς και όλους τους διακεκριμένους προσκεκλημένους».

Ο Τραμπ άνοιξε τις δηλώσεις του στο Νταβός με επαίνους για την αμερικανική οικονομία.

«Έρχομαι εδώ σήμερα με πραγματικά εκπληκτικά νέα από την Αμερική», είπε. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται εν μέσω της ταχύτερης και πιο δραματικής οικονομικής ανάκαμψης στην ιστορία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του στην Ελβετία ασκώντας κριτική στην Ευρώπη, λέγοντας ότι «ορισμένα μέρη της Ευρώπης δεν είναι, ειλικρινά, πλέον αναγνωρίσιμα». Επέρριψε την ευθύνη σε μια αντίληψη σύμφωνα με την οποία η ανεξέλεγκτη κρατική δαπάνη, η ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση και οι ατελείωτες εισαγωγές από το εξωτερικό θεωρούνται ο μόνος τρόπος για την ανάπτυξη της οικονομίας.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι αλλάζει αυτή την πορεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι θα ήθελε να δει την Ευρώπη να πράττει το ίδιο. «Αγαπώ την Ευρώπη και θέλω να τη δω να πηγαίνει καλά, αλλά δεν κατευθύνεται προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την οικονομική ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι «οι ΗΠΑ είναι η οικονομική μηχανή του πλανήτη», δήλωσε. «Όλοι μας ακολουθείτε – και στην πτώση και στην άνοδο».

Ο Τραμπ απέδωσε τα αποτελέσματα αυτά στην πολιτική των δασμών, η οποία έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από συμμάχους των ΗΠΑ ενόψει της άφιξής του στο Νταβός. Παράλληλα, επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι παρέλαβε οικονομία με πληθωρισμό-ρεκόρ και ότι τον έχει «εξαλείψει πλήρως».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι μέσα σε έναν χρόνο μείωσε το μηνιαίο εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ κατά 77% χωρίς πληθωρισμό — κάτι που, όπως είπε, «όλοι έλεγαν ότι δεν μπορούσε να γίνει».

Ανέφερε ακόμη ότι σε ολόκληρη τη χώρα κατασκευάζονται νέες χαλυβουργικές μονάδες και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συνάψει «ιστορικές» εμπορικές συμφωνίες που καλύπτουν το 40% του συνολικού αμερικανικού εμπορίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις συμφωνίες αυτές περιλαμβάνονται χώρες της Ευρώπης, καθώς και η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι συμφωνίες αυτές ενίσχυσαν τον πλούτο και οδήγησαν σε άνοδο των χρηματιστηρίων, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στις χώρες που συμμετείχαν. «Όταν ανεβαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σας παρασύρουν προς τα πάνω», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη Γροιλανδία, εξέφρασε «τεράστιο σεβασμό» προς τη Γροιλανδία και τη Δανία, αλλά υποστήριξε ότι «καμία χώρα πέραν των ΗΠΑ δεν μπορεί να διασφαλίσει τη Γροιλανδία». Υπενθύμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εγκαταστήσει στρατιωτικές βάσεις στο νησί για λογαριασμό της Δανίας και ότι «πολέμησαν για τη Δανία», προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ «έσωσαν τη Γροιλανδία και την επέστρεψαν στη Δανία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη Δανία για «αχαριστία», υποστηρίζοντας ότι η Γροιλανδία παραμένει «ανοχύρωτη σε μια καίρια στρατηγική τοποθεσία», και κατέληξε λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «χρειάζονται τη Δανία για λόγους στρατηγικής εθνικής ασφάλειας».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Γροιλανδία «πυρήνα του εθνικού συμφέροντος ασφαλείας» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι αυτός είναι ο λόγος που την επιδιώκει — και όχι για τα «σπάνια ορυκτά» της.

Ακολούθως ο Τραμπ κάλεσε σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της Βόρειας Αμερικής. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Δανία δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη να υπερασπιστεί το νησί απέναντι σε ενδεχόμενες απειλές.

«Επιδιώκω άμεσες διαπραγματεύσεις για να συζητήσουμε εκ νέου την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τραμπ στο Νταβός, προσθέτοντας: «Αυτό δεν θα αποτελούσε απειλή για το ΝΑΤΟ — αντίθετα, θα ενίσχυε σημαντικά την ασφάλεια ολόκληρης της Συμμαχίας».

Το μόνο που ζητάμε είναι η Γροιλανδία, πλήρη δικαιώματα, τίτλο και ιδιοκτησία, είπε ο Τραμπ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει βία για την απόκτηση της Γροιλανδίας, αλλά πρόσθεσε ότι αν το έκανε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν «ασταμάτητες». «Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία. Δεν θα χρησιμοποιήσω βία», τόνισε.

Αναφερόμενος στις αμυντικές δαπάνες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, είπε: «Δεν ζητήσαμε ποτέ τίποτα και δεν πήραμε ποτέ τίποτα. Πιθανότατα δεν θα πάρουμε τίποτα, εκτός αν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω υπερβολική ισχύ και δύναμη, οπότε θα ήμασταν, ειλικρινά, ασταμάτητοι. Αλλά δεν θα το κάνω».

Ειδικότερα, «δεν θα υπήρχε ΝΑΤΟ αν δεν είχα εμπλακεί εγώ», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «δεν εκτιμούν αυτά που κάνουμε. Μιλώ για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη».

«Σας παρέχουμε τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα του κόσμου – πλέον και σε πολύ μικρότερους χρόνους – και θέλουμε απλά ένα κομμάτι πάγου. Έχετε επιλογή να πείτε ναι και θα σας είμαστε υπόχρεοι και να πείτε όχι και θα το θυμόμαστε» είπε ο Τραμπ, αφήνοντας τελεσίγραφο στους Ευρωπαίους.

«Θέλουμε ένα κομμάτι πάγου για τη δική μας προστασία», είπε, για να καταλήξει με προειδοποιητικό τόνο: «Μπορείτε να πείτε ναι και θα το εκτιμήσουμε ή μπορείτε να πείτε όχι — και εμείς θα το θυμόμαστε».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο σχεδιαζόμενο αμυντικό σύστημα «Golden Dome», λέγοντας ότι «λόγω του σχεδιασμού του» θα προστατεύει και τον Καναδά.

«Ο Καναδάς παίρνει πολλά δωρεάν από εμάς», είπε. «Παρεμπιπτόντως, θα έπρεπε να είναι και ευγνώμονες, αλλά δεν είναι. Παρακολούθησα χθες τον πρωθυπουργό σας — δεν ήταν ιδιαίτερα ευγνώμων. Θα έπρεπε να μας ευγνωμονούν. Ο Καναδάς υπάρχει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να το θυμάστε αυτό την επόμενη φορά που θα κάνετε δηλώσεις».

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα συναντηθεί την Τετάρτη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας πως πιστεύει ότι τόσο ο Ουκρανός ηγέτης όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμούν τον τερματισμό του πολέμου, που διανύει σχεδόν το τέταρτο έτος του.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Πούτιν και ότι η συνάντηση με τον Ζελένσκι θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου παγκόσμιων ηγετών στο Νταβός της Ελβετίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αστειεύτηκε με τα γυαλιά ηλίου του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο. «Τον είδα χθες με εκείνα τα υπέροχα γυαλιά ηλίου. Τι στο καλό συνέβη;» είπε.

Συνεχίζοντας, ο Τραμπ αναφέρθηκε στο πώς ο Μακρόν και άλλοι ηγέτες υποχώρησαν στις απαιτήσεις του, όταν εκείνος απείλησε να επιβάλει δασμούς στο γαλλικό κρασί και σε άλλα προϊόντα.

