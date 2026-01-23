Η Κίνα σχεδιάζει να αρχίσει να προσφέρει εγχώρια συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε γουάν, ξεκινώντας ακόμα και από τον επόμενο μήνα, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο άτομα με γνώση της υπόθεσης.

Η κίνηση αυτή έχει στόχο να μειώσει την εξάρτηση από τη Δύση και προορίζεται για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου έναντι απότομων μεταβολών των τιμών.

Τα συμβόλαια θα διαπραγματεύονται στο Shanghai Futures Exchange (ShFE), αναφέρουν οι ίδιες πηγές στο Reuters.

