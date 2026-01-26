Η αναζήτηση του νέου επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ πλησιάζει στο τέλος της, σε μια διαδικασία με υψηλό πολιτικό και οικονομικό διακύβευμα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες να ανακοινώσει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου ως προέδρου της Fed λήγει τον Μάιο.

Ο νέος επικεφαλής θα αναλάβει καθήκοντα σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία, καθώς η κεντρική τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με πολιτικές πιέσεις όσο και με εσωτερικές διαφωνίες για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων. Το έργο του νέου προέδρου περιπλέκεται περαιτέρω από ζητήματα αξιοπιστίας.

Ο Tραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί χαμηλότερα επιτόκια, ασκώντας ασυνήθιστη πίεση στη Fed και εγείροντας ερωτήματα για το κατά πόσο ο επόμενος επικεφαλής θα λειτουργεί ανεξάρτητα. Αφού οριστεί, ο υποψήφιος θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία.

Ο Kevin Hassett, μακροχρόνιος συντηρητικός οικονομολόγος και βασικός σύμβουλος του Τραμπ, θεωρείται από τους βασικούς διεκδικητές.

Ο 63χρονος διετέλεσε πρόεδρος του Council of Economic Advisers κατά την πρώτη θητεία Tραμπ και σήμερα ηγείται του National Economic Council. Ο Hassett έχει υπερασπιστεί συστηματικά τις οικονομικές πολιτικές του Τραμπ αμφισβητώντας στοιχεία που δείχνουν επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας. Ωστόσο, η στενή του σχέση με τον πρόεδρο έχει προκαλέσει αμφιβολίες για την ανεξαρτησία του στη Fed, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι ενδέχεται να δυσκολευτεί να πείσει άλλα μέλη για ουσιαστικές μειώσεις επιτοκίων. Ο ίδιος έχει τονίσει ότι η ανεξαρτησία της Fed είναι «εξαιρετικά σημαντική».

Ο Kevin Warsh, πρώην διοικητής της Fed την περίοδο 2006-2011, έχει επίσης επανέλθει στο προσκήνιο. Ο 55χρονος οικονομολόγος, συνδεδεμένος με το Ινστιτούτο Hoover, έχει ασκήσει έντονη κριτική στη Fed, ζητώντας «αλλαγή καθεστώτος». Αν και στο παρελθόν θεωρούνταν «γεράκι», πλέον εμφανίζεται πιο δεκτικός σε μειώσεις επιτοκίων.

Διατηρεί, επίσης, οικογενειακές σχέσεις με το περιβάλλον Τραμπ.

Ο Christopher Waller, νυν μέλος της Fed και διορισμένος από τον Τραμπ το 2020, έχει ενισχύσει τις πιθανότητές του μετά από πρόσφατη συνάντηση με τον πρόεδρο. Έχει υποστηρίξει ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων και θεωρείται από την αγορά ως πιο αποστασιοποιημένος από τον Λευκό Οίκο. Στη λίστα περιλαμβάνεται και ο Rick Rieder της BlackRock, επικεφαλής επενδύσεων σταθερού εισοδήματος με εποπτεία περιουσιακών στοιχείων άνω των 2,4 τρισ. δολαρίων.

Με μακρά πορεία στη Wall Street και περιορισμένη πολιτική εμπειρία, έχει ταχθεί υπέρ χαμηλότερων επιτοκίων, εκτιμώντας ότι μπορούν να μειωθούν χωρίς αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Τελικά, ανεξαρτήτως του ποιος θα επιλεγεί, οι αγορές αναμένεται να αποτελέσουν τον τελικό κριτή της επιτυχίας του νέου προέδρου της Fed.

