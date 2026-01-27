Η HSBC Holdings ξεπέρασε τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση, μια πρωτιά για τις ευρωπαϊκές εισηγμένες τράπεζες.

Η μετοχή της βρετανικής τράπεζας έκανε άλμα 3%, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό, μετά την αύξηση της τιμής-στόχου από την Citigroup.

Οι αναλυτές της Citi, συμπεριλαμβανομένου του Andrew Coombs, διατήρησαν την σύσταση “buy” για τις μετοχές και τις έθεσαν καθεστώς “Positive Catalyst Watch”” εν όψει των ετήσιων αποτελεσμάτων που θα ανακοινωθούν στις 25 Φεβρουαρίου.

Ο νέος στόχος (1.370 p.) σηματοδοτεί άνοδο περίπου 10% από το κλείσιμο της Δευτέρας. Το ράλι της Τρίτης επέκτεινε την ετήσια άνοδο της μετοχής στο +9%, με την χρηματιστηριακή αξία της HSBC να ανέρχεται σε 219,2 δισ. λίρες (300,6 δισ. δολάρια) το μεσημέρι στο Λονδίνο. Η μετοχή σημείωσε το περασμένο έτος τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από το 1999, κερδίζοντας πάνω από 50%.