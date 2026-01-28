Σε περικοπή 16.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως προχωρά ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και στροφής προς την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να διευκρινίζει ποιες κατηγορίες εργαζομένων επηρεάζονται.

«Οι μειώσεις που εφαρμόζουμε σήμερα θα έχουν επίπτωση σε περίπου 16.000 θέσεις εργασίας σε όλη την Amazon, και καταβάλλουμε προσπάθειες για… να στηρίξουμε όλα τα πρόσωπα των οποίων η θέση εργασίας πλήττεται», ανέφερε η εταιρεία σε μήνυμα προς τους εργαζομένους, στο οποίο είχε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο. Η Amazon πρόσθεσε ότι, όπου είναι δυνατόν, θα προσφερθούν εναλλακτικές θέσεις σε μέρος του προσωπικού.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια δηλώσεων του διευθύνοντος συμβούλου Άντι Τζάσι, ο οποίος από τον Ιούνιο είχε προαναγγείλει μείωση κόστους, εν μέσω έντονης επενδυτικής δραστηριότητας στην τεχνητή νοημοσύνη. Όπως είχε επισημάνει, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης «τα επόμενα χρόνια… θα μειώσει το προσωπικό γραφείου».

Οι εξαγγελίες αυτές μεταφράστηκαν στα τέλη Οκτωβρίου σε ένα πρώτο κύμα περικοπών 14.000 θέσεων εργασίας, το οποίο ακολουθείται πλέον από το νέο, εκτεταμένο πρόγραμμα απολύσεων.

Η αντιπρόεδρος και επικεφαλής ανθρώπινων πόρων και τεχνολογίας της Amazon, Μπεθ Γκαλέτι, είχε δηλώσει ότι οι περικοπές αποτελούν βήμα «για να συνεχίσουμε να προσλαμβάνουμε σε στρατηγικούς τομείς εντοπίζοντας παράλληλα ευκαιρίες για κατάργηση θέσεων» το 2026. Σε νεότερο μήνυμά της προς τους εργαζομένους ανέφερε ότι ο όμιλος εργάστηκε για την ενίσχυση της οργανωτικής δομής, μειώνοντας τα ιεραρχικά επίπεδα και τη γραφειοκρατία.

«Ενώ πολλές ομάδες ολοκλήρωσαν τις οργανωτικές τους αλλαγές τον Οκτώβριο, άλλες ολοκληρώνουν το έργο αυτό μόλις τώρα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει σε κρίσιμους στρατηγικούς τομείς για το μέλλον της.

Από το 2021, οπότε ανέλαβε ο Άντι Τζάσι, η Amazon έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές περικοπές προσωπικού, με αποκορύφωμα τη μείωση 27.000 θέσεων εργασίας την περίοδο 2022–2023.