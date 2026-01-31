Η «μητέρα όλων των συμφωνιών» δημιουργεί μεν προοπτικές για διείσδυση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας στην αχανή αγορά της Ινδίας, όμως τα μεγάλα εργοστάσια κρατούν μικρό καλάθι, καθώς ξέρουν πως στην Ινδία έχουν κατοχυρώσει τη θέση τους στην αγορά τα μικρά, φθηνά και αξιόπιστα αυτοκίνητα από την Ασία αλλά και από την ινδική βιομηχανία. Ιδιαίτερα δημοφιλή είναι στην Ινδία τα ιαπωνικά «kei cars», δηλαδή μικρά και ευέλικτα οχήματα, με μικρή κατανάλωση καυσίμου.

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε την Τρίτη μεταξύ ΕΕ και Ινδίας προβλέπει για τα αυτοκίνητα μείωση των ινδικών δασμών σε πρώτη φάση στο 40% (από 110% που είναι σήμερα) και σε επόμενη φάση στο 10%. Η εξέλιξη αυτή θα βοηθήσει μεν ευρωπαϊκές βιομηχανίες να κερδίσουν καταναλωτές ανάμενα στον τεράστιο πληθυσμό της Ινδίας, αλλά αυτό θα το κάνουν κυρίως με τα πολύ ακριβά έως πολυτελή μοντέλα τους, καθώς η αγορά των φθηνών – οικογενειακών οχημάτων είναι κατηλημμένη από αυτοκίνητα από την Ιαπωνία και Ασία (π.χ. Suzuki Motor και Hyundai) και την ινδική παραγωγή (Mahindra και Tata).

Από την άλλη, όμως, η νέα συμφωνία ανοίγει τον δρόμο στις ινδικές βιομηχανίες αυτοκινήτων και τα ασιατικά αργοστάσια, που κυριαρχούν στην αγορά της Ινδίας, να επιχειρήσουν με καλές προοπτικές να εισέλθουν στην αγορά αυτοκίνητων της ΕΕ, λανσάροντας φθηνά αυτοκίνητα.

«Είναι μια αρχή. Όταν μιλάμε για εξαγωγές από την Ευρώπη, μιλάμε μόνο για αυτοκίνητα υψηλής ποιότητας. Για τον τομέα των μαζικών πωλήσεων είναι δύσκολα τα πράγματα», δήλωσε ο Stefan Bratzel του γερμανικού ομίλου έρευνας αυτοκινήτων CAM, ο οποίος είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ότι η Suzuki και η Hyundai έχουν κατανοήσει καλύτερα την αγορά της Ινδίας.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες κατέχουν μερίδιο κάτω του 3% στην αγορά αυτοκινήτων της Ινδίας. Η αγορά της χώρας της Νότιας Ασίας κυριαρχείται από τη Suzuki Motor και τις εγχώριες μάρκες Mahindra και Tata, οι οποίες μαζί κατέχουν τα δύο τρίτα των πωλήσεων.

Το ΑΠΕ επισημαίνει ότι η Ινδία έχει την τρίτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα, αλλά η εγχώρια αγορά αυτοκινήτων της, με 4,4 εκατομμύρια οχήματα ετησίως, είναι από τις πιο προστατευμένες, με τρέχοντες δασμούς 70% και 110% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα.