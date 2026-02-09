Να επιστρέψει περίπου 50 δισ. ευρώ στους μετόχους έως το 2030 σχεδιάζει η UniCredit, καθώς ο CEO, Αντρέα Ορσέλ, υπόσχεται περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας και της δημιουργίας κεφαλαίου την επόμενη πενταετία.

Η ιταλική τράπεζα αναμένεται να καταβάλει το 80% των κερδών μέσα από ένα μείγμα μερισμάτων σε μετρητά και επαναγοράς μετοχών ως συνήθη διανομή, ενώ θα αξιολογήσει πρόσθετες επιστροφές σε ετήσια βάση ανάλογα με το πλεονάζον κεφάλαιο, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της. Η UniCredit αναμένει ότι τα καθαρά έσοδα θα αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 5%, ωθώντας τα κέρδη σε περίπου 11 δισ. ευρώ φέτος και 13 δισ. ευρώ το 2028.

Από τότε που ανέλαβε τα ηνία το 2021, ο Ορσέλ έχει περικόψει θέσεις εργασίας, έχει αποχωρήσει από επιχειρήσεις με χαμηλές επιδόσεις και έχει ανακατανείμει πόρους σε πιο κερδοφόρους τομείς.

Η UniCredit ανακοίνωσε τους νέους οικονομικούς στόχους μαζί με μία αύξηση 10% στα κέρδη του δ’ τριμήνου, η οποία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Το κεφαλαιακό απόθεμα της τράπεζας, κλειδί για την ικανότητά της να συνάπτει συμφωνίες ή/και να επιστρέφει χρήματα στους μετόχους, παρέμεινε σταθερό, με τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 να διαμορφώνεται στο 14,7% στα τέλη Δεκεμβρίου, σε σύγκριση με 14,8% στο προηγούμενο τρίμηνο. Η τράπεζα αναμένει ότι ο δείκτης CET1 θα ενισχυθεί κατά 56 μονάδες βάσης στο γ’ τρίμηνο.

Υπό τον Ορσέλ, η κερδοφορία και οι επιδόσεις της μετοχής της UniCredit έχουν εκτοξευθεί. Η μετοχή τράπεζας έχει σχεδόν επταπλασιαστεί από τότε που ανέλαβε, επιτρέποντας στην τράπεζα να προβαίνει σεαγορές, καθώς εντείνονται οι συμφωνίες σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, οι κινήσεις της τράπεζας για την Banco BPM στην Ιταλία και την Commerzbank στη Γερμανία έχουν “παγώσει” επί του παρόντος, αφού συνάντησαν την αντίδραση της κυβέρνησης.

Ενώ ο Ορσέλ επικεντρώνεται προς το παρόν στην επέκταση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της UniCredit, τα σχέδια για εξαγορές έχουν αφήσει την UniCredit με μεγάλα μερίδια στην Commerzbank, καθώς και στην Alpha Bank στην Ελλάδα, όπου η κυβέρνηση ήταν πιο ευπρόσδεκτη στην προσέγγισή του, όπως σημειώνει το Bloomberg.

