Την διευκόλυνση repos του Ευρωσυστήματος προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για σχεδόν όλες τις κεντρικές τράπεζες, με στόχο να ενισχύσει τον παγκόσμιο ρόλο του ευρώ εν μέσω γεωπολιτικών αναταραχών και επίφοβων συμμαχιών. Στόχος της ΕΚΤ είναι να διευκολύνει τις ξένες κεντρικές τράπεζες να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση σε ευρώ σε περιόδους οικονομικής πίεσης.

Εξαιρούνται οι κεντρικές τράπεζες που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις, όπως αυτή της Ρωσίας, ή εκείνες που εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Διαφέρουν από τις γραμμές ανταλλαγής, στο πλαίσιο των οποίων η ΕΚΤ ανταλλάσσει χρήματα με σημαντικούς ομολόγους της, όπως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η Τράπεζα της Αγγλίας και η Τράπεζα της Ιαπωνίας. Η εγγυημένη πρόσβαση σε ευρώ θα μπορούσε φυσικά να αυξήσει τη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία σε ευρώ και να ενθαρρύνει τις τράπεζες εκτός της ευρωζώνης των 21 χωρών να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία από την ευρωζώνη. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, να αξιοποιήσει αυτό που η ίδια αποκάλεσε «παγκόσμια στιγμή» του ευρώ, καθώς η απρόβλεπτη οικονομική πολιτική των ΗΠΑ έχει εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τη μακροχρόνια κυριαρχία του δολαρίου.

Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι η ανακοίνωση του αποτελεί σημαντικό μέρος της ομιλίας της Σιδηράς Κυρίας της ΕΚΤ με τίτλο «Προετοιμασία για γεωοικονομικό κατακερματισμό» σε συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου. «Η ΕΚΤ πρέπει να είναι προετοιμασμένη για ένα πιο ασταθές περιβάλλον» είπε. «Πρέπει να αποφύγουμε μια κατάσταση όπου αυτό το άγχος θα πυροδοτήσει μαζικές πωλήσεις τίτλων σε ευρώ στις παγκόσμιες αγορές χρηματοδότησης, κάτι που θα μπορούσε να παρεμποδίσει τη μετάδοση της νομισματικής μας πολιτικής» υπογράμμισε ανακοινώνοντας τη νέα διευκόλυνση. «Αυτή η διευρυμένη διευκόλυνση» εξήγησε η Λαγκάρντ «παρέχει μόνιμη σταθερότητα : οι κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ μπορούν πλέον να βασίζονται σε συνεχή πρόσβαση σε ρευστότητα σε ευρώ, όχι μόνο σε προσωρινές γραμμές.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με ανακοίνωση της ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου εξηγεί ότι «όλες οι κεντρικές τράπεζες» εκτός της ευρωζώνης πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων θα έχουν τη δυνατότητα να δανείζονται ευρώ έναντι εξασφαλίσεων εκφρασμένων στο νόμισμα της ευρωζώνης. «Στο πλαίσιο του EUREP, το Ευρωσύστημα παρέχει υποστηρικτική ρευστότητα σε ευρώ σε κεντρικές τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ έναντι υψηλής ποιότητας εξασφαλίσεων σε ευρώ, με κατάλληλα μέτρα μετριασμού κινδύνου.

«Το επικαιροποιημένο πλαίσιο εισάγει μόνιμη πρόσβαση, κατ’ αρχήν, για όλες τις κεντρικές τράπεζες, εκτός εάν εξαιρούνται για λόγους, ιδίως, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή διεθνών κυρώσεων. Το πλαίσιο θα επιτρέψει στις κεντρικές τράπεζες σε δικαιοδοσίες εκτός της ζώνης του ευρώ να αντιμετωπίζουν γρήγορα τους κινδύνους έλλειψης ρευστότητας σε ευρώ. Αυτές οι αλλαγές στοχεύουν να καταστήσουν τη διευκόλυνση πιο ευέλικτη, ευρύτερη όσον αφορά τη γεωγραφική της εμβέλεια και πιο σχετική με τους παγκόσμιους κατόχους τίτλων σε ευρώ» αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΚΤ.

Πηγή: ot.gr