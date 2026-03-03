Μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και συνεχιζόμενη μείωση των ενεργειακών προμηθειών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απότομη αύξηση του πληθωρισμού και να επιβαρύνουν την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Philip Lane, δήλωσε σε συνέντευξή του στους Financial Times ότι «μια απότομη αύξηση των τιμών ενέργειας ασκεί ανοδική πίεση στον πληθωρισμό, ειδικά βραχυπρόθεσμα», προσθέτοντας ότι η σύγκρουση θα είναι επίσης «αρνητική για την οικονομική δραστηριότητα».

Σύμφωνα με ανάλυση της ΕΚΤ το 2023, μια διαρκής μείωση των ενεργειακών προμηθειών και διαταραχές στην περιφερειακή οικονομική δραστηριότητα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική άνοδο του πληθωρισμού και ταυτόχρονα σε απότομη μείωση της παραγωγής.

Διαταραχές στις ενεργειακές ροές

Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης έχουν επηρεάσει τις ενεργειακές ροές, με το Στενό του Ορμούζ — μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου — να βρίσκεται ουσιαστικά εκτός κανονικής λειτουργίας.

Παράλληλα, η QatarEnergy έχει αναστείλει την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου μετά από επιθέσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας LNG.

Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί αισθητά από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ο Philip Lane σημείωσε ότι «η κλίμακα των επιπτώσεων και οι συνέπειες για τον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό εξαρτώνται από το εύρος και τη διάρκεια της σύγκρουσης», υπογραμμίζοντας ότι η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Εκτιμήσεις για πληθωρισμό

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg, Holger Schmieding, εκτίμησε ότι μια επίμονη αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 15 δολάρια ανά βαρέλι θα μπορούσε να αυξήσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη κατά σχεδόν 0,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Αντίστοιχα, η Capital Economics εκτιμά ότι μια διαρκής άνοδος των τιμών ενέργειας θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στον πληθωρισμό.

Μετά το ενεργειακό σοκ του 2022, που ακολούθησε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη έχει υποχωρήσει κοντά στον στόχο του 2%. Η ΕΚΤ διατηρεί το βασικό επιτόκιο στο 2% από τον Ιούνιο του 2025, ενώ η επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής έχει προγραμματιστεί για τις 19 Μαρτίου.

ΚΥΠΕ