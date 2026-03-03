Ισχυρή άνοδο σχεδόν 42% κατέγραψε την Τρίτη η τιμή του βασικού ευρωπαϊκού φυσικού αερίου TTF, ξεπερνώντας τα 60 ευρώ ανά Μεγαβατώρα (MWh), εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να περιορίσουν την προσφορά LNG προς την Ευρώπη.

Τα συμβόλαια φυσικού αερίου TTF (Άμστερνταμ) παράδοσης Απριλίου, που αποτελούν σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, σημείωναν στις 12:33 ώρα Κύπρου άνοδο 41,9% ή 18,22 ευρώ, διαμορφούμενα στα 61,44 ευρώ ανά MWh.

Το νέο άλμα ακολουθεί την αύξηση περίπου 35% που καταγράφηκε την προηγούμενη ημέρα, εντείνοντας τις πιέσεις στην ενεργειακή αγορά.

Καθοριστικός παράγοντας για την άνοδο θεωρείται η ανακοίνωση της QatarEnergy ότι διέκοψε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), μετά από επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της στο πλαίσιο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το Κατάρ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην κάλυψη της ζήτησης LNG τόσο στην Ασία όσο και στην Ευρώπη, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για ενδεχόμενες διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα, αυξημένη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο διακοπής της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου LNG, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω εκτίναξη των τιμών.

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφουν και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τους επόμενους μήνες. Τα συμβόλαια Μαΐου ενισχύονται κατά 36,85%, στα 59,17 ευρώ ανά MWh, ενώ τα συμβόλαια Ιουνίου καταγράφουν άνοδο 35,97%, στα 57,06 ευρώ ανά MWh.