Η ευρωπαϊκή οικονομία μπορεί να απορροφήσει τους κραδασμούς από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, υπό την προϋπόθεση ότι οι εχθροπραξίες θα τερματιστούν εντός τεσσάρων εβδομάδων, εκτιμά το Bloomberg, επισημαίνοντας ότι η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει αν η Ευρωζώνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέα κρίση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να υπονομεύσει την εύθραυστη ανάκαμψη της Ευρωζώνης και να αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί να περιορίσει. Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από την περιοχή καθιστά το μπλοκ ιδιαίτερα εκτεθειμένο σε διαταραχές.

Ο οικονομολόγος της ING, Carsten Brzeski, χαρακτηρίζει την Ευρώπη ως «την πιο εκτεθειμένη μεγάλη οικονομία» στις επιπτώσεις μιας κλιμάκωσης. Αντίστοιχα, οι αναλυτές του Bloomberg Economics, Antonio Barroso και Simona Delle Chiaie, σημειώνουν ότι μια βραχύβια αύξηση των τιμών ενέργειας θα είχε περιορισμένες συνέπειες, αλλά ένας παρατεταμένος πόλεμος θα μπορούσε να αναγκάσει τις κυβερνήσεις να αυξήσουν τις δαπάνες στήριξης, επιβαρύνοντας τα δημόσια οικονομικά.

Ενέργεια, πληθωρισμός και επιτόκια

Παρά την πρόσφατη άνοδο του Brent πάνω από τα 80 δολάρια, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg, Holger Schmieding, εκτιμά ότι οι τιμές θα κινηθούν κατά μέσο όρο στα 65-70 δολάρια, κάνοντας λόγο για πιθανή «βραχυπρόθεσμη άνοδο».

Στο εσωτερικό της ΕΚΤ, οι τοποθετήσεις παραμένουν προσεκτικές. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας, Gabriel Makhlouf, και ο Αυστριακός Martin Kocher ανέφεραν ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα. Ο Βέλγος κεντρικός τραπεζίτης Pierre Wunsch προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη άνοδος των τιμών ενέργειας θα απαιτούσε επανεξέταση των μοντέλων πολιτικής.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ Philip Lane τόνισε ότι η Τράπεζα «θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις», υπενθυμίζοντας προηγούμενο σενάριο που προέβλεπε σημαντική αύξηση πληθωρισμού και πτώση παραγωγής σε περίπτωση διακοπής ενεργειακού εφοδιασμού.

Αντίστοιχα, ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Francois Villeroy de Galhau και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας κάλεσαν σε ψυχραιμία, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρξει βιαστική αλλαγή νομισματικής πολιτικής.

Οι αγορές τιμολογούν πλέον πιθανότητα 50% για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης εντός του έτους.

Κρίσιμος ο ρόλος του Ορμούζ

Η ανησυχία επικεντρώνεται στο Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο οικονομολόγος της UniCredit, Edoardo Campanella, επισημαίνει ότι η Κίνα, ως βασικός εισαγωγέας, έχει ισχυρό κίνητρο να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση που θα διαταράξει τη θαλάσσια οδό.

Παράλληλα, η αναστολή παραγωγής LNG στο Κατάρ έχει εντείνει την πίεση στις τιμές φυσικού αερίου, οι οποίες έχουν αυξηθεί άνω του 60% σε λίγες ημέρες.

Οι αγορές ποντάρουν σε σύντομη κρίση

Προς το παρόν, οι επενδυτές εμφανίζονται συγκρατημένοι. Ο Tobias Basse της NordLB εκτιμά ότι οι αγορές στοιχηματίζουν σε σχετικά σύντομη σύγκρουση, ενώ ο Karim Chedid της BlackRock κάνει λόγο για «σοκ μεταβλητότητας» και όχι για διαρθρωτικό σοκ προσφοράς.

Το βασικό ερώτημα παραμένει η διάρκεια της κρίσης. Αν οι εχθροπραξίες λήξουν εντός μηνός, η Ευρώπη ενδέχεται να αποφύγει μια νέα ενεργειακή και πληθωριστική αναταραχή. Αν παραταθούν, οι επιπτώσεις θα είναι βαθύτερες και πιο επίμονες.