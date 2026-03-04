Τάσεις σταθεροποίησης κατέγραψαν τα κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης την Τετάρτη, μετά τη σημαντική πτώση που σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, καθώς οι αγορές ανησύχησαν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο κύμα πληθωρισμού.

Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρωζώνη, παρέμεινε σταθερή στο 2,77%, αφού την Τρίτη είχε αγγίξει το 2,711%, το υψηλότερο επίπεδο από τις 11 Φεβρουαρίου.

Οι κινήσεις των επενδυτών αντικατοπτρίζουν την αυξημένη αβεβαιότητα για την πορεία της νομισματικής πολιτικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία των χρηματαγορών, οι επενδυτές αποτιμούν πλέον σε 60% την πιθανότητα αύξησης επιτοκίων τον Δεκέμβριο, από 40% που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, εκτιμάται ότι υπάρχει 80% πιθανότητα αύξησης επιτοκίων έως τον Ιούνιο του 2027.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι αποδόσεις των διετών γερμανικών ομολόγων, που είναι πιο ευαίσθητες στις προσδοκίες για τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυξήθηκαν κατά 0,5 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 2,18%.

Πληθωρισμός πάνω από τις προβλέψεις

Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 1,9%, από 1,7% τον Φεβρουάριο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν σταθεροποίηση στο 1,7%.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες των αγορών ότι η άνοδος των τιμών ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επηρεάσει τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Άνοδος αποδόσεων και στις ΗΠΑ

Ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν και στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, με την απόδοση του 10ετούς τίτλου αναφοράς να αυξάνεται κατά δύο μονάδες βάσης στο 4,08% στις πρώτες συναλλαγές στο Λονδίνο.

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην εκτίναξη των τιμών πετρελαίου, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Διεύρυνση του spread Ιταλίας – Γερμανίας

Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των δεκαετών ιταλικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά δύο μονάδες βάσης στο 3,52%.

Το spread μεταξύ ιταλικών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώθηκε στις 72 μονάδες βάσης, από 61 μονάδες βάσης στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Σημειώνεται ότι στα μέσα Ιανουαρίου είχε υποχωρήσει στις 53,5 μονάδες βάσης, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2008.

Οι αγορές παρακολουθούν πλέον στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η πορεία της ενεργειακής αγοράς εκτιμάται ότι θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις επόμενες κινήσεις των κεντρικών τραπεζών.

ΚΥΠΕ