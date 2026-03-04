Η κρατική ενεργειακή εταιρεία του Κατάρ QatarEnergy κήρυξε κατάσταση «ανωτέρας βίας» μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν δύο βασικές εγκαταστάσεις παραγωγής της, οι οποίες οδήγησαν στη διακοπή παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η απόφαση ανακοινώθηκε την Τετάρτη, στον απόηχο επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αποδίδονται στο Ιράν στον Περσικό Κόλπο.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ανέφερε ότι, «σε συνέχεια της ανακοίνωσης για τη διακοπή της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και συναφών προϊόντων, η QatarEnergy κήρυξε κατάσταση ανωτέρας βίας στους επηρεαζόμενους αγοραστές της».

Προστασία από συμβατικές κυρώσεις

Η επίκληση της ρήτρας ανωτέρας βίας επιτρέπει στην εταιρεία να προστατευθεί από πιθανές κυρώσεις ή αξιώσεις για παραβίαση συμβολαίων προμήθειας, καθώς η διακοπή παραγωγής θεωρείται αποτέλεσμα έκτακτων και ανεξέλεγκτων περιστάσεων.

Η παραγωγή LNG είχε ήδη διακοπεί από τη Δευτέρα, μετά τις επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Επιθέσεις σε βασικούς ενεργειακούς κόμβους

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ, ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε δύο βασικούς ενεργειακούς κόμβους της χώρας:

στη βιομηχανική πόλη Ras Laffan, περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια της Ντόχα

στο Mesaieed, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας.

Οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν βασικά κέντρα παραγωγής και εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ, ενός από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς LNG παγκοσμίως.

Η εξέλιξη εντείνει τις ανησυχίες στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, καθώς το LNG του Κατάρ αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τον εφοδιασμό πολλών χωρών, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και την Ασία.

