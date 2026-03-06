Νέο ανοδικό κύμα καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να πλησιάζει τα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι ανησυχίες για διακοπή των ενεργειακών εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο εντείνουν τις πιέσεις στις αγορές ενέργειας.

Η άνοδος συνδέεται με την προειδοποίηση του υπουργού Ενέργειας του Κατάρ, Σαάντ αλ-Κααμπί, ότι ο πόλεμος στην περιοχή ενδέχεται να οδηγήσει σε πλήρη διακοπή των εξαγωγών πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου μέσα στις επόμενες εβδομάδες, εξέλιξη που θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές έως και τα 150 δολάρια το βαρέλι.

Στις διεθνείς αγορές, το Brent διαπραγματεύεται στα 89,4 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 3,9 δολαρίων ή 4,6% σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρία.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό WTI ανήλθε στα 86,1 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άλμα 5,2 δολαρίων ή 6,4%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2024.

Οι προειδοποιήσεις του Κατάρ αλλάζουν το κλίμα

Το νέο ράλι σημειώνεται παρά τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να περιορίσουν τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας. Μεταξύ άλλων, η Ουάσιγκτον έδωσε 30ήμερη άδεια στην Ινδία να συνεχίσει εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, με στόχο τη σταθεροποίηση της προσφοράς.

Ωστόσο, το κλίμα αντιστράφηκε μετά τις δηλώσεις του Κααμπί στους Financial Times, όπου προειδοποίησε ότι οι παραγωγοί της περιοχής ενδέχεται να αναγκαστούν να κηρύξουν κατάσταση ανωτέρας βίας.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ακόμη και αν ο πόλεμος τερματιστεί άμεσα, θα χρειαστούν εβδομάδες έως και μήνες για να επιστρέψουν οι ενεργειακές παραδόσεις του Κατάρ σε κανονικά επίπεδα.

Νέοι κίνδυνοι για την προσφορά

Την ίδια στιγμή, οι αρχές της αυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν στο Ιράκ ανακοίνωσαν διακοπή παραγωγής σε πετρελαιοπηγή που εκμεταλλεύεται η αμερικανική εταιρεία HKN Energy, μετά από επίθεση στην εγκατάσταση.

Αναλυτές της ING επισημαίνουν ότι κάθε ημέρα χωρίς αποκατάσταση των ενεργειακών ροών οδηγεί τις αγορές να αναθεωρούν προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για τη χαμένη προσφορά πετρελαίου.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκεται το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Ο περιορισμός της ναυσιπλοΐας στην περιοχή προκαλεί ήδη σημαντικές διαταραχές στην τροφοδοσία των διεθνών αγορών ενέργειας.