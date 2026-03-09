Έντονες διακυμάνσεις κατέγραψε το Bitcoin στην έναρξη της εβδομάδας, καθώς οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από το Ιράν και η εκτίναξη των τιμών ενέργειας προκάλεσαν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα παγκοσμίως ξεπέρασε προσωρινά τα 68.000 δολάρια στις πρώτες ώρες των ευρωπαϊκών συναλλαγών, ενώ γύρω στις 06:30 στο Λονδίνο σημείωνε άνοδο περίπου 0,5%. Νωρίτερα είχε υποχωρήσει έως και 2,4%, αγγίζοντας τα 65.633 δολάρια, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας εβδομάδας.

Η μεταβλητότητα συνδέεται με τις έντονες κινήσεις στις αγορές ενέργειας, καθώς η τιμή του Brent εκτινάχθηκε έως και 29%, φτάνοντας τα 119,50 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή άνοδο από τον Απρίλιο του 2020. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε μαζικές ρευστοποιήσεις σε μετοχές, ομόλογα και στα περισσότερα νομίσματα.

Στις ασιατικές αγορές οι απώλειες ήταν σημαντικές, με τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να υποχωρεί έως και 8,8%. Παράλληλα, το δολάριο ενισχύθηκε έναντι των περισσότερων βασικών νομισμάτων, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε ασφαλή καταφύγια εν μέσω αυξανόμενων πληθωριστικών πιέσεων. Πιέσεις δέχθηκαν και τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, με την απόδοση του 10ετούς τίτλου των ΗΠΑ να φτάνει σε υψηλό ενός μήνα.

Σύμφωνα με τον Damien Loh, επικεφαλής επενδύσεων της Ericsenz Capital, η σχετική ανθεκτικότητα του Bitcoin σε σύγκριση με άλλα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία υποδηλώνει ότι στην αγορά έχουν απομείνει περιορισμένες μοχλευμένες long θέσεις.

Ωστόσο, το επενδυτικό κλίμα παραμένει επιφυλακτικό, καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας εκτιμάται ότι θα εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς. «Η γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει ξεπεράσει ένα μεμονωμένο στρατιωτικό γεγονός και μετατρέπεται σε παρατεταμένη οικονομική διαταραχή», ανέφερε ο Hayden Hughes, διαχειριστής της Tokenize Capital.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα και ενδέχεται να επηρεάσουν περαιτέρω τη διάθεση για ρίσκο στις αγορές.

Την ίδια ώρα, καταγράφεται αυξημένη επιφυλακτικότητα και από θεσμικούς επενδυτές, με εκροές από τα spot Bitcoin ETFs στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, από τον Νοέμβριο έχουν αποσυρθεί περίπου 5,8 δισ. δολάρια από τα συγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα.

Σε τεχνικό επίπεδο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα 64.000 δολάρια αποτελούν το βασικό επίπεδο στήριξης για το Bitcoin, ενώ ενδεχόμενη διάσπαση χαμηλότερα θα μπορούσε να οδηγήσει την τιμή προς την περιοχή των 61.000 δολαρίων. Στην ανοδική πλευρά, τα 68.000 δολάρια θεωρούνται το επόμενο σημαντικό επίπεδο αντίστασης.

Capital.gr