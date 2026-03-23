Με ισχυρές απώλειες ξεκίνησαν την εβδομάδα οι ευρωαγορές, υποχωρώντας τη Δευτέρα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, καθώς η απότομη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες των επενδυτών για νέες πληθωριστικές πιέσεις εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρούσε κατά 1,63% στις 563,91 μονάδες, ενώ σημαντικές απώλειες καταγράφονταν και στα βασικά χρηματιστήρια της Ευρώπης. Ο γερμανικός DAX έχανε 2,07% στις 21.922,17 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωνε πτώση 1,63% στις 7.540,26 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρούσε κατά 1,66% στις 9.757,69 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κινείτο 1,64% χαμηλότερα στις 42.137,18 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κατέγραφε τις μεγαλύτερες απώλειες, υποχωρώντας κατά 2,17% στις 16.351,65 μονάδες.

Όλοι οι κλαδικοί δείκτες κινούνταν σε αρνητικό έδαφος, με τον βιομηχανικό τομέα να ασκεί τη μεγαλύτερη πίεση στον πανευρωπαϊκό δείκτη αναφοράς. Η επιδείνωση του κλίματος συνδέεται με τις νέες απειλές του Ιράν για επιθέσεις σε ισραηλινές ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις που τροφοδοτούν αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει στην απειλή του να πλήξει το ηλεκτρικό δίκτυο του Ιράν.

Ο ευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς εμφανίζει πλέον χειρότερη εικόνα από τον αμερικανικό S&P 500, καθώς η Ευρώπη παραμένει ιδιαίτερα εξαρτημένη από τις εισαγωγές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το κείμενο, ο Stoxx έχει χάσει περίπου 11% μέσα στον μήνα.

Το κλείσιμο της θαλάσσιας αυτής οδού έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και έχει οδηγήσει τους επενδυτές να προεξοφλούν τουλάχιστον δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Νωρίτερα μέσα στο έτος, η αγορά δεν προεξοφλούσε καμία αύξηση.

Μέσα στο αρνητικό κλίμα, η Delivery Hero αποτέλεσε εξαίρεση, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 2,8% μετά την ανακοίνωση πώλησης της δραστηριότητας διανομής φαγητού στην Ταϊβάν στην Grab Holdings έναντι 600 εκατ. δολαρίων.