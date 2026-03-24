Η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ επιχειρούν να προχωρήσουν σε προγραμματισμένες ενεργειακές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρά την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις του Ιράν σε πετρελαϊκές και αεριοδοτικές υποδομές στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Kuwait Petroleum Corp. συνεχίζει τις προσπάθειες για την εκμίσθωση μέρους του δικτύου αγωγών της, προσελκύοντας ενδιαφέρον από μεγάλα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και funds υποδομών. Πηγές με γνώση του θέματος αναφέρουν ότι οι ενδιαφερόμενοι εξακολουθούν να συμμετέχουν στη διαδικασία και ότι ο σχεδιασμός της εταιρείας παραμένει σε εξέλιξη, παρά το επιβαρυμένο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Την ίδια ώρα, η Saudi Aramco ετοιμάζεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να εκκινήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες διαδικασία πώλησης μεριδίου στη δραστηριότητα εξαγωγής και αποθήκευσης πετρελαίου. Για την προετοιμασία της συμφωνίας έχει επιλεγεί η Citigroup, σε μια συγκυρία κατά την οποία το βασίλειο επιταχύνει τη μεταφορά φορτίων προς την Ερυθρά Θάλασσα, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά σε αδράνεια.

Παράλληλα, η Kuwait Petroleum συνεργάζεται με την Centerview Partners για την εκμίσθωση τμήματος του δικτύου αγωγών της, επιδιώκοντας να αντλήσει έως και 7 δισ. δολάρια για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της σχεδίου.

Η επιμονή στη συνέχιση αυτών των κινήσεων δείχνει ότι τα κράτη του Κόλπου επιδιώκουν να διατηρήσουν εικόνα κανονικότητας στις αγορές και να εκπέμψουν μήνυμα business as usual, παρά τις στρατιωτικές επιθέσεις και την αυξανόμενη περιφερειακή αστάθεια. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παραμένουν ανησυχίες ότι η σύγκρουση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πορεία των διαπραγματεύσεων και το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Εκπρόσωποι της Kuwait Petroleum δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο, ενώ η Citigroup και η Centerview απέφυγαν επίσης να τοποθετηθούν δημόσια.

Οι συγκεκριμένες συμφωνίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο μοντέλο χρηματοδότησης που ακολουθούν ολοένα και περισσότερο οι χώρες του Κόλπου, καθώς επιδιώκουν διαφοροποίηση των οικονομιών τους. Μέσω τέτοιων δομών, οι κρατικές ενεργειακές εταιρείες αντλούν κεφάλαια από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, διατηρώντας ταυτόχρονα τον έλεγχο σε στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία.

Παρά ταύτα, ο πόλεμος, που έχει πλέον εισέλθει στην τέταρτη εβδομάδα του, ενισχύει την αβεβαιότητα. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι υπήρξαν παραγωγικές συνομιλίες για μια συνολική διευθέτηση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, το Ιράν διέψευσε ότι υπήρξε άμεση ή έμμεση επικοινωνία με τον Τραμπ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars, το οποίο επικαλέστηκε ανώνυμη πηγή.

Στο πεδίο, η Τεχεράνη έχει πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις σε διάφορα σημεία της περιοχής από την έναρξη του πολέμου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας στο Ras Tanura, καθώς και επαναλαμβανόμενα πλήγματα στο πετρελαϊκό πεδίο Shaybah, το οποίο έχει παραγωγική ικανότητα 1 εκατ. βαρελιών αργού ημερησίως.

Υπό πίεση βρίσκονται και οι αποθηκευτικές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, καθώς το σχεδόν κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αναγκάζει το βασίλειο να διατηρεί μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου σε δεξαμενές. Ανάλογες πιέσεις δέχεται και το Κουβέιτ, όπου οι αποθηκευτικοί χώροι γεμίζουν, οδηγώντας τη χώρα σε μείωση της παραγωγής σε επίπεδα που παραπέμπουν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά την ιρακινή εισβολή.

Η Aramco δεν σχολίασε τις πληροφορίες για την προωθούμενη πώληση μεριδίου. Σε ανακοίνωσή της, πάντως, ανέφερε ότι συνεχίζει να διασφαλίζει αξιόπιστο εφοδιασμό μέσω εναλλακτικών εξαγωγικών διαδρομών από το Yanbu και ότι βασική της προτεραιότητα παραμένει η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία, με στόχο και τη στήριξη της σταθερότητας της αγοράς.

Παρά το κλίμα σύγκρουσης, οι κρατικοί επενδυτικοί φορείς του Κόλπου εξακολουθούν ευρύτερα να κινούνται ενεργά στις διεθνείς αγορές. Η Abu Dhabi Investment Authority παρέμεινε ιδιαίτερα δραστήρια μέσα στον μήνα, ενώ το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Κατάρ και εταιρεία αλουμινίου από το Μπαχρέιν ανακοίνωσαν επίσης σημαντικές συμφωνίες κατά την πρώτη εβδομάδα του πολέμου.

