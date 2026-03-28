Ο αγωγός Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, που παρακάμπτει τα στενά του Ορμούζ, μεταφέρει πετρέλαιο με πλήρη δυναμικότητα η οποία φτάνει τα 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο άτομο με γνώση του θέματος.

Οι εξαγωγές αργού από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν φτάσει πλέον τα 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα ενώ η χώρα εξάγει επίσης περίπου 700.000 έως 900.000 βαρέλια πετρελαϊκών προϊόντων την ημέρα, ανέφερετο Bloomberg.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το ρεπορτάζ ενώ η Aramco, κρατική εταιρεία πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Aramco, Αμίν Νάσερ, είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους νωρίτερα μέσα τον Μάρτιο ότι ο αγωγός Ανατολής-Δύσης θα λειτουργούσε με πλήρη δυναμικότητά του των 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα τις επόμενες ημέρες, καθώς οι πελάτες θα άλλαζαν διαδρομές λόγω του κλεισίματος του Ορμούζ.

Η σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο, που ξεκινησε με τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, έχει αναστατώσει τις αγορές ενέργειας και μεταφορών και έχει διαταράξει την παγκόσμια ναυτιλία.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα η τιμή του αργού πετρελαίου να εκτοξευθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Reuters