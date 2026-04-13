Οι πωλήσεις αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας προς τον μεγαλύτερο εισαγωγέα, την Κίνα, αναμένεται να μειωθούν στο μισό τον επόμενο μήνα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διαταράσσει τις ροές και αυξάνει τις τιμές, σύμφωνα με εμπόρους που γνωρίζουν το θέμα.

Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο αναμένεται να αποστείλει περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στους πελάτες του στην Κίνα για τον Μάιο, όπως ανέφεραν οι έμποροι, οι οποίοι ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους επειδή δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να μιλήσουν δημόσια. Αυτό αποτελεί μείωση από περίπου 40 εκατομμύρια βαρέλια που είχαν κατανεμηθεί για φόρτωση τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Saudi Aramco αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η μείωση των πωλήσεων έρχεται μετά την αύξηση των επίσημων τιμών πώλησης του αργού της Aramco σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν οδήγησε στο ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και ανέτρεψε τις ενεργειακές ροές. Η Σαουδική Αραβία διαθέτει διέξοδο για το πετρέλαιό της μέσω του λιμανιού Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, ωστόσο δεν μπορεί να διοχετεύσει μέσω αυτού όλη την ποσότητα που προηγουμένως περνούσε από τον Περσικό Κόλπο.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που βρίσκεται πλέον στον δεύτερο μήνα του, δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, αφού οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν δεν κατέληξαν σε συμφωνία το Σαββατοκύριακο. Σε περαιτέρω κλιμάκωση, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, εμποδίζοντας κάθε θαλάσσια κυκλοφορία προς και από ιρανικά λιμάνια από τις 10 π.μ. ώρα Ουάσινγκτον τη Δευτέρα.

Το Γιανμπού έχει εξαγωγική δυναμικότητα περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, χαμηλότερη από τα 7,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως που εξήγαγε η Σαουδική Αραβία πριν από τον πόλεμο, κυρίως από εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο. Σύμφωνα με εμπόρους, στα ασιατικά διυλιστήρια προσφέρθηκε μόνο αργό πετρέλαιο τύπου Arab Light μέσω του λιμανιού της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι τιμές των ποιοτήτων Dubai και Oman — δύο βασικών δεικτών που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των τιμών του σαουδαραβικού πετρελαίου — έχουν γίνει ολοένα και πιο ασταθείς, καθώς ο πόλεμος δημιούργησε έλλειψη στα φορτία που χρησιμοποιούνται για την αποτίμησή τους.

