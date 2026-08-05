Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι νέες άδειες διαμονής μέσω του ελληνικού προγράμματος «Χρυσή Βίζα» κατά τους πρώτους πέντε μήνες του έτους, με τους Κινέζους να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία και τους επενδυτές από την Τουρκία και το Ισραήλ να αυξάνονται σημαντικά.

Σύμφωνα με στοιχεία του ελληνικού Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τα οποία επικαλείται το Capital.gr, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο εκδόθηκαν 14.113 νέες άδειες, έναντι 8.966 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 57%.

Η άνοδος αποδίδεται στον μεγάλο αριθμό αιτήσεων που συσσωρεύτηκαν, κυρίως το 2024 αλλά και το 2025. Υπολογίζεται ότι περίπου 15.000 επενδυτές από τρίτες χώρες απέκτησαν κατοικίες προκειμένου να κατοχυρώσουν δικαίωμα άδειας διαμονής πριν από την αύξηση των ελάχιστων επενδυτικών ορίων του προγράμματος.

Υπερδιπλασιάστηκαν οι Τούρκοι επενδυτές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση των επενδυτών από την Τουρκία. Μέχρι το τέλος Μαΐου, οι Τούρκοι που διέθεταν άδεια διαμονής μέσω του προγράμματος ανέρχονταν σε 4.337, αυξημένοι κατά 121% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Το μερίδιό τους στο σύνολο των επενδυτών αυξήθηκε από 12,7% σε 17,7%, παραμένοντας το δεύτερο μεγαλύτερο μετά εκείνο των Κινέζων.

Η στροφή προς το ελληνικό πρόγραμμα αποδίδεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην προσπάθεια Τούρκων επενδυτών να προστατεύσουν την αξία των κεφαλαίων τους από τη συνεχή υποτίμηση της τουρκικής λίρας.

Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα τούς παρέχει παράλληλα τη δυνατότητα εξασφάλισης άδειας διαμονής και ελεύθερης μετακίνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες της ζώνης Σένγκεν.

Άνοδος 66,3% για τους Ισραηλινούς

Τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφουν οι επενδυτές από το Ισραήλ. Οι άδειες διαμονής που χορηγήθηκαν σε Ισραηλινούς αυξήθηκαν κατά 66,3% μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας τις 772.

Η εξέλιξη συνδέεται με την παρατεταμένη εμπόλεμη κατάσταση από το 2023, η οποία έχει οδηγήσει αρκετούς Ισραηλινούς στην αναζήτηση ασφαλέστερων επενδυτικών προορισμών, με την Ελλάδα να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καταφύγια στην περιοχή.

Παρά τη σημαντική ετήσια αύξηση, το μερίδιο των Ισραηλινών επενδυτών παραμένει περιορισμένο στο 3,2%, κατατάσσοντάς τους στην έκτη θέση.

Σχεδόν μία στις δύο άδειες σε Κινέζους

Οι Κινέζοι εξακολουθούν να κυριαρχούν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας. Το τελευταίο δωδεκάμηνο, οι άδειες που κατείχαν αυξήθηκαν κατά 58,5% και ανήλθαν στις 11.734.

Οι Κινέζοι αντιπροσωπεύουν πλέον το 47,4% του συνόλου των επενδυτών, ποσοστό που σημαίνει ότι σχεδόν μία στις δύο άδειες αρχικού επενδυτή κατά την τελευταία πενταετία έχει χορηγηθεί σε Κινέζο υπήκοο.

Η αύξηση συνδέεται με τη σταθερά υψηλή ζήτηση για ακίνητα που επιτρέπουν την απόκτηση άδειας διαμονής με το χαμηλότερο επενδυτικό όριο των 250.000 ευρώ.

Η δυνατότητα αυτή αφορά πλέον μόνο κατοικίες που έχουν προκύψει από αλλαγή χρήσης κτιρίων, όπως πρώην εργοστάσια, ξενοδοχεία, αποθήκες ή γραφεία. Για τον λόγο αυτό, τους τελευταίους 18 μήνες έχουν πολλαπλασιαστεί οι επενδύσεις κατασκευαστικών εταιρειών και ομίλων ανάπτυξης σε αυτή την κατηγορία ακινήτων.

Πτώση 46,2% στις νέες αιτήσεις

Παρά την αύξηση των αδειών που εκδίδονται, οι νέες αιτήσεις ακολουθούν πτωτική πορεία από την αρχή του έτους. Κατά το πρώτο πεντάμηνο υποβλήθηκαν 2.137 νέες αιτήσεις, έναντι 3.989 την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας πτώση 46,2%.

Η υποχώρηση αποδίδεται στην αυστηροποίηση των επενδυτικών ορίων, αλλά και στην απαγόρευση αξιοποίησης των ακινήτων που αποκτώνται μέσω του προγράμματος σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η υψηλή δραστηριότητα που είχε καταγραφεί στις αρχές του 2025 συνδεόταν με τη λήξη της προθεσμίας για την κατοχύρωση αδειών με το προηγούμενο καθεστώς των χαμηλότερων επενδυτικών ορίων.

Νέα κατηγορία Χρυσής Βίζας για μακροχρόνιες μισθώσεις

Στο υπό κατάρτιση Εθνικό Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής εξετάζεται η δημιουργία νέας, εξειδικευμένης κατηγορίας Χρυσής Βίζας, η οποία θα συνδέει τις επενδύσεις σε ακίνητα με την αύξηση της διαθέσιμης προσφοράς κατοικιών.

Η πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα απόκτησης χαρτοφυλακίου περισσότερων του ενός ακινήτων, αντί της αποκλειστικής επένδυσης σε μία ιδιοκτησία, με την προϋπόθεση ότι τα ακίνητα θα διατίθενται αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Στόχος είναι η ενεργοποίηση κενών ή αδρανών ακινήτων και η ενίσχυση της στεγαστικής προσφοράς. Η εφαρμογή του μέτρου θα απαιτήσει συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, μηχανισμό παρακολούθησης της χρήσης των ακινήτων και ρητή απαγόρευση της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Capital.gr