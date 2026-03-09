Κεφάλαια που εκτιμάται ότι πλησίασαν τα 3,5 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν στην ελληνική αγορά ακινήτων κατά τη διετία 2024-2025 μέσω του προγράμματος Χρυσή Βίζα, καθώς οι αλλαγές που εφαρμόστηκαν για να περιοριστεί η επίδρασή του στην αγορά κατοικίας προκάλεσαν, έστω και πρόσκαιρα, έντονη αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Το 2025 ολοκληρώθηκε με την έγκριση 8.879 νέων αδειών, αριθμός αυξημένος κατά 95% σε σύγκριση με τις 4.535 εγκρίσεις του 2024. Την ίδια ώρα, στο τέλος του έτους παρέμεναν σε εκκρεμότητα 9.958 αιτήσεις, στοιχείο που δείχνει ότι σχεδόν 10.000 επενδυτές έχουν ήδη αποκτήσει ακίνητο και αναμένουν την επεξεργασία του φακέλου τους.

Μετά τις πρόσφατες παρεμβάσεις, ο ρυθμός των νέων αιτήσεων εμφανίζει αισθητή επιβράδυνση, καθώς το πρόγραμμα επανέρχεται στα επίπεδα που χαρακτήριζαν τα προηγούμενα χρόνια. Συνολικά το 2025 υποβλήθηκαν 7.031 νέες αιτήσεις, ωστόσο αν αφαιρεθούν εκείνες του πρώτου τριμήνου, όταν εξακολουθούσε να ισχύει η προθεσμία κατοχύρωσης άδειας με τα παλαιότερα και χαμηλότερα όρια επένδυσης, οι νέες αιτήσεις περιορίζονται σε 4.099. Κατά τον φετινό Ιανουάριο, τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου καταγράφουν μόλις 398 νέες αιτήσεις, επίδοση που συγκαταλέγεται στις χαμηλότερες των τελευταίων 12 μηνών.

Κατά τη διάρκεια του 2025, οι επενδυτές από την Τουρκία και το Ισραήλ αναδείχθηκαν οι πιο δραστήριοι. Οι άδειες αρχικής χορήγησης προς Τούρκους επενδυτές αυξήθηκαν κατά 160%, φτάνοντας τις 3.291, χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν ανανεώσεις προηγούμενων ετών. Από το Ισραήλ, η αύξηση ανήλθε σε 91,5%, με τις άδειες να διαμορφώνονται στις 636. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν οι Κινέζοι επενδυτές, που παραμένουν η πολυπληθέστερη κατηγορία, με συνολικά 9.926 άδειες και ετήσια άνοδο 53,7%.

Η ισχυρή άνοδος των επενδυτών από την Τουρκία, που πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση συνολικά, αποδίδεται κυρίως στη γεωγραφική εγγύτητα με την Ελλάδα και στον ιδιαίτερα υψηλό πληθωρισμό της τουρκικής οικονομίας. Για τη μεσαία και ανώτερη τάξη της χώρας, η προστασία της περιουσίας από την απομείωση της αξίας της αποτελεί βασική προτεραιότητα, με την αγορά ακινήτων να θεωρείται μία από τις βασικές επιλογές. Σε αυτό το πλαίσιο, η απόκτηση άδειας διαμονής που προσφέρει ελεύθερη μετακίνηση στη ζώνη Σένγκεν λειτουργεί ως πρόσθετο κίνητρο.

Την ίδια στιγμή, οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή έχουν ενισχύσει το ενδιαφέρον και από άλλες χώρες της περιοχής, κυρίως από το Ισραήλ και το Ιράν. Η αύξηση των ισραηλινών επενδύσεων αποδίδεται και στο γεγονός ότι η ολοκλήρωση μιας τέτοιας διαδικασίας, από την αναζήτηση και αγορά ακινήτου έως την τελική έγκριση της άδειας διαμονής, απαιτεί τουλάχιστον 18 μήνες.

Ανοδική τάση καταγράφηκε και από το Ιράν, με τις άδειες διαμονής προς Ιρανούς επενδυτές να αυξάνονται κατά 52,5% το 2025, φτάνοντας συνολικά τις 816 άδειες. Οι Ιρανοί αποτελούν πλέον την τέταρτη μεγαλύτερη ομάδα επενδυτών, μετά τους Κινέζους, τους Τούρκους και τους Λιβανέζους, οι οποίοι επίσης διατηρούν σταθερή παρουσία στην ελληνική αγορά.

Σημαντική αύξηση σημειώθηκε επίσης στις άδειες προς επενδυτές από τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία. Ειδικότερα, οι άδειες προς Αμερικανούς επενδυτές αυξήθηκαν κατά 49% και έφτασαν τις 578, ενώ στους Βρετανούς καταγράφηκε άνοδος 46,5%, με 797 άδειες συνολικά.

Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, ρόλο στη ζήτηση φαίνεται να διαδραματίζουν τόσο Έλληνες ομογενείς δεύτερης και τρίτης γενιάς, που επιθυμούν να αποκτήσουν κατοικία στη χώρα καταγωγής τους, όσο και πολιτικοί λόγοι, μετά την εκλογή του Προέδρου Τραμπ, η οποία, σύμφωνα με την αγορά, ώθησε μέρος των πολιτών να αναζητήσει εναλλακτικές επιλογές μετεγκατάστασης.

Capital.gr