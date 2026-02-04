Ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ οι ξένες επενδύσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων μέσω του προγράμματος Χρυσή Βίζα, από τα μέσα του 2014 έως και το τέλος του 2025, με τον συνολικό αριθμό των μεμονωμένων ξένων επενδυτών να εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τις 40.000. Το ύψος αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως, μέγεθος συγκρίσιμο με την ετήσια παραγωγή νέων στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα.

Ακόμη και με βάση το κατώτατο όριο επένδυσης των 250.000 ευρώ, προκύπτει ότι σημαντικά κεφάλαια κατευθύνθηκαν στην αγορά κατοικίας, ενισχύοντας τη ρευστότητα του κλάδου. Παράλληλα, μέρος των εσόδων αυτών επανεπενδύθηκε, καθώς πολλοί πωλητές ακινήτων σε ξένους επενδυτές χρησιμοποίησαν τα κεφάλαια για νέες αγορές, κυρίως για ίδια χρήση.

Ραγδαία αύξηση αδειών έως το 2025

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο τέλος του 2025 οι άδειες μόνιμου επενδυτή αρχικής χορήγησης ανήλθαν σε 20.732, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 60,3%. Μαζί με τις 7.054 ανανεώσεις αδειών μετά την πρώτη πενταετία, οι άδειες που βρίσκονται σε ισχύ διαμορφώνονται σε 27.786.

Την ίδια στιγμή, παραμένουν 11.553 εκκρεμείς αιτήσεις, εκ των οποίων οι 9.958 αφορούν νέες άδειες και οι 1.595 ανανεώσεις, γεγονός που ανεβάζει τον εκτιμώμενο τελικό αριθμό στις 39.958 άδειες και ανανεώσεις.

Επιβράδυνση αιτήσεων μετά την έκρηξη

Το 2025 σηματοδότησε εξομάλυνση του ρυθμού νέων αιτήσεων, μετά την έντονη άνοδο της διετίας 2023–2024. Συνολικά υποβλήθηκαν 6.978 νέες αιτήσεις, έναντι 9.289 το 2024, καταγράφοντας πτώση 24,8%.

Από αυτές, 2.932 αιτήσεις κατατέθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του έτους, αξιοποιώντας την παράταση που είχε δοθεί σε επενδυτές οι οποίοι είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα άδειας με το παλαιό όριο των 250.000 ευρώ, μέσω προσυμφώνου πριν από την 1η Αυγούστου 2024. Στους υπόλοιπους εννέα μήνες του έτους, οι αιτήσεις περιορίστηκαν σε 4.046.

Νέα δεδομένα στην αγορά ακινήτων

Η αγορά πλέον κινείται με διαφορετικές ταχύτητες. Το χαμηλό όριο των 250.000 ευρώ εφαρμόζεται μόνο σε κατοικίες που προκύπτουν από αλλαγή χρήσης, όπως πρώην γραφεία, αποθήκες ή βιομηχανικά κτίρια. Για τις εξοχικές κατοικίες, το κατώτατο όριο έχει αυξηθεί στα 400.000 ευρώ, ενώ το ενδιαφέρον για ακίνητα αξίας 800.000 ευρώ εμφανίζεται σαφώς περιορισμένο.

Το υψηλότερο όριο ισχύει για το σύνολο της Αττικής, τον δήμο Θεσσαλονίκης και τα μεγάλα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 μόνιμων κατοίκων.

Προφίλ επενδυτών

Στο τέλος του 2025, το 47,9% των αδειών αρχικής χορήγησης ανήκε σε επενδυτές από την Κίνα (9.926 άδειες). Ακολουθούν οι Τούρκοι με 3.291 άδειες (15,9%) και οι Λιβανέζοι με 994 άδειες (4,8%).

Ανοδική πορεία καταγράφουν και οι επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο, με 797 άδειες και μερίδιο 3,8%, ενώ ακολουθούν Ισραήλ και ΗΠΑ με 636 και 578 άδειες αντίστοιχα.

