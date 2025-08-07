Η κυπριακή ζυθοποιεία δεν συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του κόσμου, όμως οι Κύπριοι φαίνεται πως αγαπούν και ζητούν την μπίρα, με κάποιες αναλύσεις να κάνουν λόγο για τζίρο το 2025 που θα ξεπεράσει τα 120 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό τουλάχιστον εξάγεται από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας σχετικά με τις παραδόσεις μπίρας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα λοιπόν με τα νούμερα, η εγχώρια κατανάλωση μπίρας τους πρώτους έξι μήνες του 2025 έφτασε κοντά στα 19 εκατομμύρια λίτρα, ενώ οι εξαγωγές περιορίστηκαν στα 1,3 εκατομμύρια λίτρα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τον Ιανουάριο του 2025 καταναλώθηκαν στην Κύπρο 1.825.054 λίτρα μπίρας.

Τον Φεβρουάριο έφτασαν τα 2.333.459. Μάλιστα, σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2024, καταγράφηκε αύξηση στην κατανάλωση κατά 6,3% και 7,2% αντίστοιχα.

Εν αντιθέσει, τον Μάρτιο του 2025, αν και παραδόθηκαν 2.724.905 λίτρα, εντούτοις καταγράφηκε μεγάλη πτώση σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο μήνα, που έφτασε το 14,8%.

Η αγορά φαίνεται να ανέκαμψε μερικώς τον Απρίλιο, καθώς πουλήθηκαν 3.348.813 λίτρα, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,2% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024, ωστόσο, τον επόμενο μήνα, δηλαδή τον Μάιο, καταγράφηκε πτώση 4% σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο μήνα, με τις πωλήσεις στην εγχώρια αγορά να φτάνουν τα 4.115.967 λίτρα.

Μικρή μείωση της τάξεως του 0,2% υπήρξε επίσης και τον Ιούνιο του 2025, με τις παραδόσεις μπίρας στην εγχώρια αγορά να φτάνουν τα 4.601.840 λίτρα.

Ο Απρίλιος των εξαγωγών

Τώρα, όσον αφορά τις εξαγωγές από τις κυπριακές ζυθοποιίες, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 ξεπέρασαν τα 1,3 εκατομμύρια λίτρα, με τον Απρίλιο να καταγράφει τις περισσότερες πωλήσεις μπύρας στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Ιανουάριο του 2025 υπήρχαν μηδέν λίτρα σε εξαγωγές, τον Φεβρουάριο πωλήθηκαν στο εξωτερικό 100.601 λίτρα, τη μισή μάλιστα ποσότητα που πωλήθηκε σε χώρες του εξωτερικού κατά τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Τον Μάρτιο οι πωλήσεις διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 201.739 λίτρα, σημειώνοντας μάλιστα αύξηση 45,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εξαγωγές τον Απρίλιο έφτασαν στο ζενίθ τους για το πρώτο εξάμηνο, αφού πωλήθηκαν 389.941 λίτρα, με αύξηση 15,6% σε σχέση με τον περσινό μήνα.

Ο Μάιος και ο Ιούνιος καταγράφουν μείωση στις εξαγωγές σε σχέση με τον Απρίλιο, καθώς πουλήθηκαν 381,641 λίτρα και 245.087 λίτρα, αντίστοιχα. Με βάση τα νούμερα οι πωλήσεις Μάϊου είχαν αύξηση κατά 83,9% σε σχέση με τον περσινό μήνα, ενώ οι πωλήσεις Ιουνίου κατέγραψαν μείωση 24,2% συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2024.