Μετά το τέλος των καλοκαιρινών αδειών, δηλαδή περί τα τέλη Αυγούστου, τοποθετούνται πλέον οι όποιες εξελίξεις γύρω από το θέμα της ΑΤΑ. Όπως είναι γνωστό, οι πλείστοι εργαζόμενοι – κυβερνητικοί και μη – επιλέγουν να κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας τη συγκεκριμένη περίοδο, κάτι ασφαλώς που ισχύει και για τα κυβερνητικά στελέχη.

Επομένως, το αμέσως επόμενο διάστημα, το ζήτημα της ΑΤΑ αναμένεται να μπει στο ψυγείο και θα επανέλθει περί τα τέλη του μήνα. Οπότε και αναμένονται σημαντικές εξελίξεις, δεδομένου ότι το ζήτημα της λήψης μέτρων από πλευράς συντεχνιών παραμένει στο τραπέζι μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της πανσυνδικαλιστικής.

Ειδικότερα, μετά από επικοινωνία με στελέχη των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων, μας αναφέρθηκε ότι παρά τις όποιες επαφές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα, δεν υπήρξε οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη. Πλέον, οι δυο πλευρές δεν αναμένουν κινητικότητα τις αμέσως επόμενες μέρες λόγω των αδειών και οι όποιες εξελίξεις μεταφέρονται για το τέλος του μήνα ή αρχές Σεπτεμβρίου.

Όπως έχουμε αντιληφθεί, η κάθε πλευρά αναμένει από την άλλη να κάνει βήματα προσέγγισης στις δικές της θέσεις, ενώ την ίδια στιγμή, καμιά από τις δυο πλευρές δεν φαίνεται διατεθειμένη να υπαναχωρήσει από τις αρχικές τις θέσεις. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει η διαδικασία, με τον υπουργό Εργασίας πάντως να σημειώνει επανειλημμένα ότι μόνο μέσω του διαλόγου μπορεί να προκύψει κάποια λύση στο θέμα και καλεί τις δυο πλευρές να επιδείξουν καλή διάθεση.

Όπως είναι γνωστό, η ΑΤΑ θα καταβληθεί στους εργαζόμενους τον Ιανουάριο. Επομένως, θεωρητικά πάντα, η διαδικασία μπορεί να τραβήξει μέχρι τότε. Σε αυτό το ενδεχόμενο ωστόσο, προκύπτει ένα θετικό και ένα αρνητικό σημείο. Το θετικό, είναι ότι όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στο χρονικό σημείο, στο οποίο θα πρέπει να καταβληθεί η ΑΤΑ, τόσο μεγαλύτερη πίεση θα νιώσουν οι δυο πλευρές και ενδεχομένως να καμφθούν κάποιες από τις αντιστάσεις τους, ώστε να καταστεί δυνατή η εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης.

Το αρνητικό σημείο είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του χρόνου, τόσο θα φουντώνει η προεκλογική περίοδος. Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2026 θα διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές και επομένως, είναι ορατό το ενδεχόμενο στις διαβουλεύσεις για την ΑΤΑ να παρεισφρήσουν «εξωγενείς» παράγοντες, οι οποίοι θα οδηγήσουν τις συνομιλίες σε άλλα μονοπάτια.

Την ίδια ώρα, πάντως, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον παράγοντα απεργιακών κινητοποιήσεων. Στην πανσυνδικαλιστική συνεδρία του Ιουλίου, οι 13 συντεχνίες που συμμετείχαν, ανακοίνωσαν την λήψη απεργιακών μέτρων, στην περίπτωση που δεν βρεθεί λύση για πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ εντός ολίγων ημερών. Όπως μας αναφέρθηκε από στελέχη των συνδικαλιστικών οργανώσεων, η διορία των λίγων ημερών έχει παρέλθει, όπως και η παράταση που ζητήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας. Σε περίπτωση που δεν αλλάξει κάτι στο υφιστάμενο σκηνικό, τότε με την επάνοδο από τις καλοκαιρινές άδειες πιθανότατα θα ανακοινωθούν απεργιακά μέτρα, μας αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Άλλωστε, η θέση των συντεχνιών είναι ότι διαπραγματεύονται στα πλαίσια εκείνα, βάσει των οποίων η ΑΤΑ θα συνεχίσει να παίζει το ρόλο της, που είναι η πλήρης αποκατάσταση της αγοραστικής αξίας του μισθού και δεν αποδέχονται αλλαγές που θα αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του θεσμού, όπως αναφέρουν επανειλημμένα.

Σε αντίθεση βέβαια με τη θέση της εργοδοτικής πλευράς, που είναι η κατάργηση του θεσμού με την μορφή που λειτουργεί σήμερα και η λειτουργία ενός νέου πλαισίου που θα λαμβάνει υπόψη πέραν του πληθωρισμού, την ανάπτυξη της οικονομίας, την παραγωγικότητα, καθώς και άλλα μακροοικονομικά δεδομένα.