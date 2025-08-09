Η ραστώνη που επικρατεί σε πολλούς τομείς της οικονομίας αυτές τις μέρες δεν είναι αυτό που χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες της ΑΗΚ που εργάζονται για την εξεύρεση οικονομικού και λειτουργικού τρόπου για αύξηση του παραγωγικού δυναμικού της Αρχής τους επόμενους μήνες και ειδικότερα για την επιλογή πρότασης για εγκατάσταση γεννητριών στη Δεκέλεια, στο πλαίσιο του διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη.

Έως πρόσφατα οι ανεπίσημες πληροφορίες δεν δικαιολογούσαν αισιοδοξία για επιτυχή κατάληξη του διαγωνισμού. Όμως χθες, ο πρόεδρος του δ.σ. της ΑΗΚ, Γεώργιος Πέτρου, άφησε στο Πρωινό Δρομολόγιο να διαφανεί η πιθανότητα κατακύρωσης προσφοράς το επόμενο διάστημα, χωρίς να δώσει περισσότερη ενημέρωση.

Η πληροφόρηση που υπάρχει αναφέρει πως αξιοποιώντας κάποια περιθώρια κινήσεων που της επιτρέπει ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, η ΑΗΚ προσπαθεί σε συνεργασία με τους δύο προσφοροδότες (TERNA και AVAX) να εξασφαλίσει μικρές γεννήτριες στη χαμηλότερη δυνατή τιμή αλλά με παράδοση το αργότερο μέσα στο 2027.

Προκειμένου «να γίνει η δουλειά» με το μικρότερο κόστος, η ΑΗΚ φέρεται να συζητά την αγορά αεριοστροβίλων διαφορετικής -παλαιότερης- τεχνολογίας, σε σύγκριση με τους αεριοστρόβιλους άμεσης ανταπόκρισης για τους οποίους συζητούσε αρχικά και κοστολογήθηκαν από τους εργολάβους κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, για ισχύ 80 μεγαβάτ.

Οι αεριοστρόβιλοι αυτοί είναι ουσιαστικά φθηνότεροι αλλά χρειάζονται ελαφρώς περισσότερο χρόνο για να ενεργοποιηθούν και να προσφέρουν ηλεκτρισμό, έναντι των αεριοστροβίλων που χρησιμοποιούνται στα αεροπλάνα και είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι και σε ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς, λόγω ακριβώς της άμεσης ανταπόκρισής τους στις ανάγκες του συστήματος.

Η πληροφόρηση που υπάρχει αναφέρει πως οι άνθρωποι της ΑΗΚ στον κλάδο των προσφορών και αγορών θα κάνουν τις επόμενες μέρες την τελική τους προσπάθεια για επιλογή κατάλληλης προσφοράς, ώστε το θέμα να μην αφεθεί να αιωρείται για πολύ ακόμα.

Οποιαδήποτε απόφαση για τον διαγωνισμό δεν θα προσφέρει βοήθεια για κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης το 2026, καθώς κανένας εργολάβος δεν μπορεί να παραδώσει γεννήτρια έως τότε.

Οι ελπίδες στην αποθήκευση

Για τις ανάγκες του 2026 (ιδιαίτερα στις ώρες που δεν λειτουργούν τα συστήματα ΑΠΕ), η ΑΗΚ και ο Διαχειριστής Μεταφοράς εναποθέτουν όλες τις ελπίδες τους στις μπαταρίες που θα εγκαταστήσουν σε τρεις υποσταθμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού, υπό τη διαχείριση του ΔΣΜΚ, από τις οποίες θα μπορεί να αξιοποιείται αποθηκευμένος ηλεκτρισμός για κάποιες δύσκολες μέρες και ώρες του ηλεκτρικού συστήματος, όταν για λίγα λεπτά (αργά το απόγευμα) η ζήτηση δυνατό να ξεπερνά την παραγωγή ή όταν παρουσιάζονται προβλήματα ευστάθειας στο σύστημα.

Ο πρόεδρος της ΑΗΚ είπε χθες στο Τρίτο του ΡΙΚ ότι είναι θέμα λίγων ημερών ο Διαχειριστής να εκδώσει τον διαγωνισμό για την αγορά και εγκατάσταση των συστημάτων αποθήκευσης στους υποσταθμούς της ΑΗΚ.

Στόχος της ΑΗΚ, του ΔΣΜΚ και του Υπουργείου Ενέργειας είναι η αποθήκευση αυτή να είναι διαθέσιμη το καλοκαίρι του 2026. Ανκαι τα περιθώρια είναι πολύ στενά, υπάρχει αισιοδοξία ότι αν αποφευχθούν απρόοπτα με τις προσφορές είναι σε θέση οι υπηρεσιακοί να έχουν έτοιμα τα τρία αποθηκευτικά συστήματα πριν από τον Ιούνιο του 2026.

Για τα αποθηκευτικά συστήματα που προωθεί η ΑΗΚ για τους σταθμούς στη Δεκέλεια και τη Μονή η αισιοδοξία είναι μικρότερη, καθώς δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες να είναι διαθέσιμα για τις ανάγκες του καλοκαιριού του 2026.