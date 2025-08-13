Το ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου δεν τα κατάφερε χθες το απόγευμα. Κάτι που ήταν θέμα χρόνου να συμβεί. Και συνέβη σε μια χρονική περίοδο που οι αρμόδιοι ήλπιζαν ότι ο μεγάλος κίνδυνος έχει παρέλθει, αφού χιλιάδες πολίτες είναι σε διακοπές και μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων είναι κλειστές ή υπολειτουργούν.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η αναπόφευκτα μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρισμού για τη λειτουργία των κλιματιστικών, σε συνδυασμό με μία -πρόσθετη- βλάβη στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού υποχρέωσαν τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς να προβεί σε αποσυνδέσεις καταναλωτών από το δίκτυο, για να ισορροπήσουν ζήτηση και παραγωγή.

Η πρώτη αποσύνδεση καταναλωτών έγινε στις 6.41 μ.μ., όταν η κατανάλωση ηλεκτρισμού ήταν γύρω στα 1,070 μεγαβάτ και η παραγωγή από τις μονάδες της ΑΗΚ λίγο πάνω από 1,000 μεγαβάτ. Υπήρχε μεν μία πολύ μικρή συνεισφορά από φωτοβολταϊκά συστήματα, αλλά δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου παραγωγή από αιολικά πάρκα, κάτι που δυσχέρανε την κατάσταση και κατέστησε αναγκαία την απόρριψη φορτίου, δηλαδή διακοπή της ηλεκτροδότησης σε ομάδες καταναλωτών.

Ο Διαχειριστής Μεταφοράς είχε προειδοποιήσει νωρίς το απόγευμα για την οριακή κατάσταση στο ηλεκτρικό σύστημα και για την πιθανότητα ολιγόλεπτης (μέχρι 30 λεπτά) εκ περιτροπής διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Από τις πληροφορίες που υπήρχαν νωρίς χθες βράδυ αναμενόταν ότι η σταθεροποίηση της κατάστασης, μέσω σταδιακής μείωσης της κατανάλωσης και της ελαφριάς πτώσης της θερμοκρασίας, θα ήταν δυνατή γύρω στις 8.30 – 9.00 μ.μ. και υπήρχε αισιοδοξία στον Διαχειριστή ότι μετά από αυτή την ώρα δεν θα χρειάζονταν άλλες διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Η ανυπαρξία συνθηκών ουσιαστικής επάρκειας ηλεκτρισμού, με παράλληλη απουσία εφεδρείας ικανής να προστατεύει την ομαλή λειτουργία του συστήματος ακόμα και όταν «χαθεί» από βλάβη η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής της ΑΗΚ, υποχρεώνουν σε συναγερμό τους αρμοδίους, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και σήμερα.

Η μεγάλη καταπόνηση των ενεργών μονάδων της ΑΗΚ σε συνθήκες αυξημένων απαιτήσεων, σε συνδυασμό με την αδυναμία επαναφοράς σε λειτουργία κάποιων μονάδων που υπέστησαν βλάβες, προκαλεί ανησυχία και για τη σημερινή ημέρα. Κάποιες πληροφορίες ανέφεραν, ωστόσο, ότ καταβάλλονταν χθες πολλές προσπάθειες από τους τεχνικούς της ΑΗΚ για να επαναφέρουν σε λειτουργία μία μονάδα του συνδυασμένου κύκλου 4, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή κατά 70-80 μεγαβάτ περίπου.

Τα προβλήματα στην κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας τα απογεύματα και τα βράδια της καλοκαιρινής περιόδου ήταν γνωστά εδώ και καιρό, ωστόσο δεν ειτεύχθηκε η έγκαιρη αύξηση της συμβατικής παραγωγής, μέσω της αγοράς νέων γεννητριών ή μέσω της αξιοποίησης φυσικού αερίου. Ανάλογα προβλήματα παρουσιάζονται και σε χειμερινές περιόδου, ιδιαίτερα σε μέρες με πολύ χαμηλές θεροκρασίες νωρίς τα βράδια.

Τεχνοκράτες του τομέα της ενέργειας προειδοποιούν πως μέσα στο 2026 τα προβλήματα θα είναι ακόμα σοβαρότερα.