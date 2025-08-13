Ως γνωστό, την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου – εν πολλοίς και την επόμενη – τα πάντα στην Κύπρο παραλύουν και επαναρχίζουν τέλος του μήνα ή ακόμα και αρχές Σεπτεμβρίου. Το ίδιο συνέβη και με το θέμα των διαβουλεύσεων για την ανανέωση της συμφωνίας για την ΑΤΑ.

Ωστόσο, την 1η Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα η δεύτερη κατά σειρά πανσυνδικαλιστική διάσκεψη, η οποία θα εξετάσει το υπό αναφορά ζήτημα. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, αλλά και τις πληροφορίες που φτάνουν από το συνδικαλιστικό μέτωπο, εφόσον δεν προκύψει οποιαδήποτε θετική εξέλιξη, ως προς τις θέσεις των συντεχνιών, η διάσκεψη θα επαναβεβαιώσει τις αποφάσεις της προηγούμενης πανσυνδικαλιστικής, δηλαδή την εξαγγελία παναπεργίας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Ιουλίου, οι 13 συνδικαλιστικές οργανώσεις σε κοινή ανακοίνωση τόνισαν ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία τις επόμενες λίγες ημέρες για πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι αποφασισμένες να προχωρήσουν σε απεργιακά μέτρα.

Οι οργανώσεις επιβεβαίωσαν την ομόφωνη προσέγγισή τους, καθώς και την αποφασιστικότητά τους για πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ, στη βάση των μεταβατικών συμφωνιών που υπογράφηκαν από όλους τους κοινωνικούς εταίρους.

Μεταξύ άλλων είχε υπογραμμιστεί ότι οι προσπάθειες διάβρωσης της φιλοσοφίας του θεσμού, διασυνδέοντας την ΑΤΑ με ξένα στοιχεία προς τον θεσμό, δεν γίνονται αποδεκτές από το συνδικαλιστικό κίνημα και ως εκ τούτου καλείται η Κυβέρνηση, έστω και την υστάτη και στο πλαίσιο του νέου χρονοδιαγράμματος που ζήτησε ο αρμόδιος Υπουργός, να αποκαταστήσει πλήρως την ΑΤΑ, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι συλλογικές συμβάσεις και οι συμφωνίες, που υπογράφονται εφαρμόζονται για το σύνολο των εργαζομένων.

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου είχε ζητήσει τότε περιθώριο μερικών ημερών για να συνεχίσει τις εντατικές διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, σε μια προσπάθεια να βρεθεί κοινό σημείο επαφής μεταξύ εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Υπενθυμίζεται ότι σε αντίθεση με τις συντεχνίες, οι οποίες ζητούν πλήρη αποκατάσταση της ΑΤΑ, οι εργοδοτικές οργανώσεις επιδιώκουν την κατάργηση της, με τη μορφή που έχει σήμερα, κάνοντας λόγο για ένα αναχρονιστικό μηχανισμό και ζητούν τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου το οποίο εκτός από τον πληθωρισμός θα λαμβάνει υπόψη την παραγωγικότητα, τον ρυθμό ανάπτυξης και ορισμένα άλλα μακροοικονομικά δεδομένα.

Ωστόσο, από τότε έχει παρέλθει ακόμα ένας μήνας, χωρίς να έχει προκύψει ουσιαστική πρόοδος στο θέμα της ΑΤΑ. Οι δυο πλευρές παραμένουν στις αρχικές τους θέσεις, χωρίς καμιά διάθεση υποχώρησης και πλέον το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι ότι δύσκολα θα επέλθει συμφωνία. Το σενάριο που είδε το φως της δημοσιότητας, ότι δηλαδή οι διαπραγματεύσεις ενδεχομένως να τραβήξουν μέχρι και το τέλος του χρόνου, δεδομένου ότι η ΑΤΑ θα καταβληθεί τον Γενάρη δεν φαίνεται να παρουσιάζει μεγάλες προοπτικές, καθώς και οι δυο πλευρές, αλλά κυρίως οι συντεχνίες δεν είναι διατεθειμένες να τραβήξουν τις συζητήσεις μέχρι τον Δεκέμβριο. Ιδιαίτερα οι συντεχνίες, καθώς φοβούνται ότι θα μπουν στο τραπέζι άλλα εργασιακά ζητήματα, τα οποία ενδεχομένως να τους προσφερθούν ως ανταλλάγματα για υποχώρηση από τις θέσεις τους στο θέμα της ΑΤΑ.

1η Σεπτεμβρίου

Μιλώντας στον «Φ», ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας σημείωσε ότι αυτή την περίοδο δεν αναμένεται να υπάρξει οποιαδήποτε διαβούλευση ένεκα του γεγονότος ότι όλοι βρίσκονται σε διακοπές.

Ωστόσο, πρόσθεσε, είναι φανερό ότι η διαδικασία έχει περιέλθει πλέον σε τέλμα. Έχει δοθεί η πίστωση χρόνου που ζητήθηκε από τον υπουργό Εργασίας, πρόσθεσε, αλλά και πάλι δεν έχει υπάρξει οποιοδήποτε αποτέλεσμα.

Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζεται μια διαδικασία, χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Την 1η Σεπτεμβρίου, σημείωσε θα συνέλθει εκ νέου η πανσυνδικαλιστική διάσκεψη και εκτός απροόπτου θα ενεργοποιήσει την ήδη ειλημμένη απόφαση της προηγούμενης συνάντησης για λήψη απεργιακών μέτρων.