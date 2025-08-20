Η Ανατολική Μεσόγειος διαθέτει το δυναμικό να εξελιχθεί σε κόμβο παραγωγής και εξαγωγής υδρογόνου, σύμφωνα με μελέτη της Ερευνητικής Μονάδας H2Zero του Πανεπιστημίου Frederick. Η έρευνα, που βασίζεται σε μαθηματική πρόβλεψη και αλγορίθμους κατανομής Gauss, υπογραμμίζει ότι η αξιοποίηση των περιφερειακών αποθεμάτων φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μπορεί να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση.

Για την Κύπρο, η μελέτη εκτιμά ότι η παραγωγή φυσικού αερίου μπορεί να αυξηθεί από 6 δισ. κ.μ. το 2026 σε έως 10 δισ. κ.μ. το 2035, επιτρέποντας παραγωγή άνω των 4 δισ. κιλών υδρογόνου μέσω αναμόρφωσης φυσικού αερίου έως το 2050.

Σε περιφερειακό επίπεδο, τα 2,399 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου θα μπορούσαν να στηρίξουν έως 40,7 δισ. κιλά υδρογόνου έως το 2050. Η μέγιστη παραγωγή αναμένεται να φτάσει τα 2,4 δισ. κιλά ετησίως το 2041, ποσότητα ικανή να καταστήσει την περιοχή σημαντικό προμηθευτή για τις ευρωπαϊκές αγορές.

Η μελέτη εισηγείται άμεσες επενδύσεις σε υποδομές υδρογόνου, συντονισμένες περιφερειακές στρατηγικές εξόρυξης, καθώς και αναβαθμίσεις τεχνολογιών με στόχο τη σταδιακή μετάβαση στο πράσινο υδρογόνο μετά το 2050. Επισημαίνει επίσης ότι η περιφερειακή συνεργασία μπορεί να πολλαπλασιάσει έως και δέκα φορές την παραγωγή, σε σχέση με την αυτόνομη ανάπτυξη.

Οι οικονομικές επιπτώσεις υπολογίζονται σε έσοδα 15-25 δισ. δολαρίων ετησίως από εξαγωγές, δημιουργία 25.000-40.000 θέσεων εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο και 8.000-12.000 μόνιμων θέσεων, με συνεισφορά 3-5% στο ΑΕΠ της περιοχής.

Ο Καθηγητής Ανδρέας Πουλλικκάς, επικεφαλής της Μονάδας H2Zero, τόνισε ότι «με τις κατάλληλες πολιτικές, έγκαιρες επενδύσεις και ισχυρή περιφερειακή συνεργασία, η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί να γίνει μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού καθαρής ενέργειας της Ευρώπης». Πρόσθεσε ότι η δημιουργία κόμβου υδρογόνου θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα προσφέρει οικονομική ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μετάβαση προς το υδρογόνο χαμηλού άνθρακα είναι κρίσιμη για την επίτευξη των κλιματικών στόχων, ενώ η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί να αποτελέσει παγκόσμιο παράδειγμα απανθρακοποίησης.