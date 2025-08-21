Οι ασφαλιστικές εταιρείες όχι απλά προχώρησαν με την εκτίμηση των ζημιών από την φονική πυρκαγιά στη Λεμεσό, αλλά έχουν μάλιστα καταβάλει και ποσά αποζημιώσεων σε αρκετούς ιδιοκτήτες υποστατικών που υπέστησαν ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Αν και μέχρι στιγμής μόνο δύο ασφαλιστικές εταιρείες έχουν προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις – μέσω των οποίων ενημερώνουν για το κόστος των ζημιών – εντούτοις, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» όλες οι ασφαλιστικές έχουν ήδη προχωρήσει με καταβολή αποζημιώσεων προς τους πληγέντες που ήταν ασφαλισμένοι μαζί τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κόστος για τις ασφαλιστικές εταιρείες αναμένεται να φτάσει κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ, αφού περίπου 150 με 200 υποστατικά από όσα έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ήταν ασφαλισμένα.

Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, (ΣΑΕΚ) Ανδρέας Αθανασιάδης, μιλώντας στον «Φ» επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει με αποζημιώσεις. Ερωτηθείς σχετικά με το αν προκύπτει πρόβλημα με κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες λόγω του κόστους που θα επωμιστούν ο κ. Αθανασιάδης απάντησε αρνητικά, διευκρινίζοντας πως οι εταιρείες έχουν την ρευστότητα ώστε να προχωρήσουν με τις αποζημιώσεις και ακολούθως να συνεχίσουν κανονικά τις εργασίες τους.

Σύμφωνα με τον κ. Αθανασιάδη οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη καταβάλει τις αποζημιώσεις στους πελάτες τους που τα υποστατικά τους καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ ταυτόχρονα προχωρούν και οι αποζημιώσεις σε ιδιοκτήτες κατοικιών που υπέστησαν ζημιές.

Όπως επεξήγησε για όσα έχουν υποστατικά έχουν καταστραφεί ολοσχερώς δεν χρειάζεται εκτίμηση ζημιών γι’ αυτό και έχουν ήδη δοθεί οι αποζημιώσεις, εν αντιθέσει με τις περιπτώσεις κατοικιών που έχουν υποστεί κάποιες ζημιές για τις οποίες απαιτείται εκτίμηση και ακολούθως να γίνει η καταβολή των αποζημιώσεων.

Οι ζημιές για Atlantic και Cosmos

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, δύο ασφαλιστικές μέχρι στιγμής έχουν ανακοινώσει το κόστος που θα επωμιστούν για τις αποζημιώσεις σε υποστατικά.

Η Αtlantic με ανακοίνωση της στις 8 Αυγούστου 2025, ενημέρωνε μέσω του ΧΑΚ πως η πρόσφατη πυρκαγιά στη Λεμεσό είχε προκαλέσει ζημιές σε αριθμό υποστατικών τα οποία ήταν ασφαλισμένα στην εταιρεία.

Η εταιρεία αν και δεν αναφέρει αριθμό υποστατικών που επηρεάστηκαν, εντούτοις, αναφέρεται σε ποσά βάσει των αρχικών εκτιμήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, όπως σημειώνει η εταιρεία, αν και είναι ακόμη νωρίς για να προσδιοριστεί ο οικονομικός αντίκτυπος για την εταιρεία από την πυρκαγιά, η διεύθυνση της Αtlantic εκτιμά ότι το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων θα ανέλθει σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ και το καθαρό κόστος μετά την αφαίρεση του μεριδίου των αντασφαλιστών σε περίπου 650 χιλιάδες ευρώ. «Το τελικό οικονομικό κόστος θα προσδιοριστεί μόλις ολοκληρωθεί η εκτίμηση των ζημιών και των απαιτήσεων και εφόσον δεν προκύψουν απρόβλεπτες επιπλέον εξελίξεις», καταλήγει η εταιρεία στην ανακοίνωση της.

Λίγες ημέρες αργότερα, και συγκεκριμένα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2025, προέκυψε νέα ανακοίνωση από διαφορετική ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία ωστόσο αναφέρονται περισσότερα στοιχεία, όσον αφορά τουλάχιστον τον αριθμό των κατοικιών που επηρεάστηκαν και βρίσκονταν ασφαλισμένες στην εταιρεία.

Ειδικότερα, η Cosmos, ανέφερε σε ανακοίνωση της στο ΧΑΚ πως μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί ζημιές σε πέραν των δεκατεσσάρων υποστατικών, εκ των οποίων τα τρία υπέστησαν ολική καταστροφή. Το εκτιμώμενο οικονομικό αντίκτυπο ανέρχεται γύρω στις 500.000 ευρώ, με το καθαρό κόστος για την εταιρεία, μετά την αντασφάλιση, να περιορίζεται στις 250.000 ευρώ.

Η εταιρεία ανέφερε ότι έχει ήδη διευθετήσει το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων, καταβάλλοντας στους δικαιούχους τις σχετικές αποζημιώσεις. Τόνισε επίσης ότι το τελικό οικονομικό κόστος των ζημιών αναμένεται να διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποζημίωσης, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών ημερών.

Τέλος, υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή βρίσκεται δίπλα στους ασφαλισμένους της, παρέχοντας κάθε δυνατή στήριξη, και διαβεβαίωσε ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στις πιο πάνω προβλέψεις, θα προχωρήσει άμεσα σε σχετική ενημέρωση.