Υπάρχουν περισσότερες εγγραφές ή πτωχεύσεις στην Ευρώπη και τι γίνεται στην Κύπρο είναι ένα από τα αρκετά θέματα που έρχεται να απαντήσει η Eurostat. Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, οι εποχικά προσαρμοσμένες εγγραφές επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 4,6% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, δηλαδή σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι κατά την περίοδο από το πρώτο τρίμηνο του 2018 έως το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, οι εποχικά προσαρμοσμένες δηλώσεις πτώχευσης αυξήθηκαν κατά 1,7% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, φτάνοντας έτσι σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι κατά την περίοδο από το πρώτο τρίμηνο του 2018 έως το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Για να δούμε τώρα που στέκεται η Κύπρος και που βρίσκονται οι άλλες χώρες στη βάση τριμηνιαίας σύγκρισης.

Συγκρίνοντας το δεύτερο τρίμηνο του 2025 με το πρώτο τρίμηνο του 2025, μεταξύ των χωρών της ΕΕ, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων παρατηρήθηκαν στην Ολλανδία (+57,7%), την Ισπανία (+27,6%) και τη Ρουμανία (+19,0%).

Στην Ελλάδα οι εγγραφές εταιρειών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 ήταν 4,2%. Οι μεγαλύτερες μειώσεις στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων παρατηρήθηκαν στη Δανία (-18,2%), την Κύπρο (-8,4%) και τη Γερμανία (-6,2%). Συγκρίνοντας το δεύτερο τρίμηνο του 2025 με το πρώτο τρίμηνο του 2025, μεταξύ των χωρών της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις δηλώσεις πτώχευσης παρατηρήθηκαν στη Λετονία (+70,7%), την Κύπρο (+66,8%) και τη Σλοβακία (+20,1%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις στον αριθμό των δηλώσεων πτωχεύσεων καταγράφηκαν στην Εσθονία (-28,7%), την Ισπανία (-8,3%) και τη Σουηδία (-8,1%). Στις μικρές χώρες, οι τριμηνιαίοι απόλυτοι αριθμοί πτωχεύσεων είναι πολύ χαμηλοί και οι χαμηλοί αριθμοί μπορούν να κάνουν τους δείκτες πολύ ασταθείς, όπως συμβαίνει στην Κύπρο και τη Λετονία.

Η Eurostat στην έκθεση αναφέρει ότι το πρώτο τρίμηνο του 2025, ο αριθμός των δηλώσεων πτώχευσης αυξήθηκε σε σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομίας (πιο εμφανώς στους τομείς της στέγασης και των υπηρεσιών εστίασης, της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, της εκπαίδευσης και των κοινωνικών υπηρεσιών), ενώ ο μόνος τομέας με μείωση των πτωχεύσεων ήταν οι μεταφορές.

Στη συνέχεια, το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ο αριθμός των δηλώσεων πτώχευσης αυξήθηκε σε 4 τομείς της οικονομίας (πληροφορίες και επικοινωνίες, κατασκευές, μεταφορές και εκπαίδευση και κοινωνικές υπηρεσίες), ενώ μειώθηκε στους υπόλοιπους τέσσερις τομείς (στέγαση και υπηρεσίες εστίασης, εμπόριο, χρηματοοικονομικά και βιομηχανία). Συνολικά, το δεύτερο τρίμηνο του 2025, για όλους τους τομείς της οικονομίας, οι πτωχεύσεις ήταν ακόμη σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι στο τέταρτο τρίμηνο του 2019, πριν από την πανδημία COVID-19.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ο αριθμός των εγγραφών επιχειρήσεων αυξήθηκε ξανά σε σχεδόν όλους τους τομείς (με εξαίρεση τη βιομηχανία, όπου δεν υπήρξε καμία αλλαγή), με την πιο έντονη αύξηση να παρατηρείται στους τομείς: μεταφορές· πληροφόρηση και επικοινωνία· και χρηματοοικονομικά. Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, οι εγγραφές επιχειρήσεων ήταν σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι πριν από την κρίση COVID-19 (4ο τρίμηνο του 2019), στους τομείς: μεταφορές, εκπαίδευση και κοινωνικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικά, πληροφόρηση και επικοινωνία ενώ τα επίπεδα ήταν χαμηλότερα από ό,τι πριν από την πανδημία στο εμπόριο, τη βιομηχανία, τις κατασκευές και τις υπηρεσίες διαμονής και εστίασης.