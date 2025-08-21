Η Κύπρος κατέγραψε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024 σε εργαζομένους που δουλεύουν περισσότερες από 49 ώρες την εβδομάδα στην κύρια εργασία τους, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Το ποσοστό ανήλθε στο 10% των εργαζομένων ηλικίας 20-64 ετών, πίσω μόνο από την Ελλάδα που βρέθηκε στην κορυφή με 12,4%.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 6,6% των εργαζομένων ηλικίας 20-64 ετών δήλωσαν ότι εργάζονταν πάνω από 49 ώρες την εβδομάδα το 2024. Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο σε σύγκριση με το 2014 (9,8%) και το 2019 (8,4%).

Μετά την Ελλάδα και την Κύπρο, στην τρίτη θέση βρέθηκε η Γαλλία με 9,9%. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (0,4%), τη Λετονία (1%) και τη Λιθουανία (1,4%).

Αυτοαπασχολούμενοι vs μισθωτοί

Η μελέτη δείχνει ότι οι αυτοαπασχολούμενοι εργάζονται συχνότερα πολλές ώρες, με το ποσοστό να ανέρχεται στο 27,5%, έναντι μόλις 3,4% στους μισθωτούς.

Κλάδοι με τα μεγαλύτερα ποσοστά

Οι επαγγελματικές κατηγορίες με τα υψηλότερα ποσοστά εργαζομένων που δουλεύουν πάνω από 49 ώρες την εβδομάδα είναι:

Ειδικευμένοι εργάτες γεωργίας, δασών και αλιείας ( 26,2% )

( ) Μάνατζερς (21,1%)

Η διαχρονική μείωση των ποσοστών σε επίπεδο ΕΕ δείχνει μια τάση εξισορρόπησης των ωραρίων, ωστόσο χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος εξακολουθούν να διατηρούν υψηλά επίπεδα υπερβολικής απασχόλησης.