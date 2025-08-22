Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανακοίνωσαν την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής Δηλώσεων Ζημιάς για τους πληγέντες από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2025 στην ημιορεινή Λεμεσό.

Η υπηρεσία αφορά γεωργικές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, μελισσοκομεία, υποδομές και εξοπλισμό που υπέστησαν καταστροφές.

Στόχος η ταχύτερη εξυπηρέτηση

Η πλατφόρμα επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων, πέραν της δυνατότητας φυσικής παρουσίας στα σημεία παραλαβής. Στόχος είναι η διευκόλυνση των γεωργών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων, η μείωση των καθυστερήσεων και η επιτάχυνση της διαδικασίας αποζημίωσης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η πρωτοβουλία εντάσσεται στην πολιτική για την ψηφιακή διακυβέρνηση και τη βελτίωση της ανταπόκρισης του κράτους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Επόμενα βήματα

Σε μεταγενέστερο στάδιο, η ηλεκτρονική υπηρεσία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για δηλώσεις ζημιών από άλλες αιτίες, ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αγροτικό τομέα.

Σύνδεσμος ηλεκτρονικής υπηρεσίας

🔗 Δήλωση Ζημιών – Πυρκαγιά 23 Ιουλίου 2025 (Επαρχία Λεμεσού) – Gov.cy

Δικαιούχοι

Η υπηρεσία απευθύνεται σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους με ζημιές στην παραγωγή, στο παραγωγικό κεφάλαιο ή στις υποδομές τους.

Προθεσμία

H προθεσμία υποβολής Δηλώσεων Ζημιάς λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, ως έχει ανακοινωθεί εδώ, κατόπιν παράτασης που έχει δοθεί.

Τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω CY Login με ταυτοποιημένο προφίλ.

Τι χρειάζεται για την αίτηση

Αν υπάρχει ήδη λογαριασμός στην πύλη Αριάδνη , μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ίδια στοιχεία σύνδεσης.

, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ίδια στοιχεία σύνδεσης. Αν δεν υπάρχει λογαριασμός, απαιτείται εγγραφή στο CY Login .

. Το προφίλ πρέπει να είναι «ταυτοποιημένο» (μέσω online banking ή με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ/ΚΕ.ΠΟ ή τηλεδιάσκεψης/βιντεοκλήσης, κατόπιν ραντεβού, με λειτουργούς του ΚΕΠ).

(μέσω online banking ή με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ/ΚΕ.ΠΟ ή τηλεδιάσκεψης/βιντεοκλήσης, κατόπιν ραντεβού, με λειτουργούς του ΚΕΠ). Για υποβολή Δήλωσης Ζημιάς για τεμάχια που δεν είναι δηλωμένα στην αίτηση Εκτατικών Επιδοτήσεων του ΚΟΑΠ απαιτούνται τα ακόλουθα:

o Εάν είστε ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου με μερίδιο 100%, θα πρέπει να υποβάλετε τίτλο ιδιοκτησίας

o Εάν είστε ιδιοκτήτης μεριδίου θα πρέπει να υποβάλετε τίτλο ιδιοκτησίας μεριδίου που κατέχει ο αιτητής καθώς και διαχειριστήριο από κάθε άλλο συνιδιοκτήτη

o Εάν δεν είστε ιδιοκτήτης, θα χρειαστείτε τίτλο ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υποβάλετε το διαχειριστήριο έγγραφο ή ενοικιαστήριο ή άδεια μίσθωσης.

Ενημέρωση για τη δήλωση

Οι αιτητές θα λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση που έχουν καταχωρήσει στο CY Login, για την παραλαβή της αίτησής τους, καθώς και ενημέρωση για τυχόν πρόσθετα στοιχεία που ενδέχεται να ζητηθούν.

Εναλλακτικοί τρόποι υποβολής

Νοείται ότι οι δηλώσεις θα συνεχίσουν να υποβάλλονται και με τις δυο μεθόδους, και ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία, ως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας

Για επιπρόσθετες πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού:

25803912, 25803927, 25803933, 25803936, 22408519

Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00 – 15:00