Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων από την Κύπρο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ). Η απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 29 Αυγούστου 2025 και αφορά όλες τις υπηρεσίες (EMS, δέματα, επιστολικό ταχυδρομείο, QuickPost).

Η αναστολή σχετίζεται με τις νέες ρυθμίσεις φορολόγησης εισερχομένων δεμάτων που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ για αποστολές που περιέχουν εμπορεύματα. Μέχρι να αποσαφηνιστούν οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται, και σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, δεν θα γίνονται δεκτές νέες αποστολές.

Διευκρινίζεται ότι η αποδοχή θα συνεχιστεί κανονικά για αντικείμενα που περιέχουν μόνο έγγραφα και επιστολές. Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση μόλις υπάρξουν εξελίξεις.