Στη 14η θέση στην ΕΕ κατατασσόταν η Κύπρος το 2023 ως προς το ποσοστό δαπανών της γενικής κυβέρνησης για σκοπούς πυροπροστασίας, με 0,4% αφιερωμένο για αυτό τον σκοπό, σύμφωνα με τη Eurostat.

Με αυτό το ποσοστό, η Κύπρος κατατασσόταν πίσω από άλλα 13 κράτη μέλη της ΕΕ, είχε το ίδιο ποσοστό με άλλα 9 κράτη μέλη, και μεγαλύτερο ποσοστό από τέσσερις χώρες.

Το 2023 η Κύπρος αφιέρωσε για σκοπούς πυροπροστασίας €46,4 εκ., που αντιστοιχούσε στο 0,4% των δαπανών της γενικής κυβέρνησης. Ο μέσος όρος της ΕΕ ανερχόταν στο 0,5%. Η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών για σκοπούς πυροπροστασίας ήταν η Ρουμανία με 0,9% των εξόδων της γενικής κυβέρνησης, ακολουθούμενη από την Εσθονία και την Ελλάδα με 0,7% η κάθε μία. Η χώρα με το μικρότερο ποσοστό δαπανών ήταν η Δανία με μόλις 0,1%, ακολουθούμενη από τη Μάλτα (0,2%) και την Αυστρία και Πορτογαλία, με 0,3% η κάθε μία.

Συνολικά το 2023 οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ ξόδεψαν €40,6 δισ. σε υπηρεσίες πυροπροστασίας, που σηματοδοτεί αύξηση 8,5% στις δαπάνες γενικής κυβέρνησης, σε σύγκριση με το 2022 (€37,4 δισ.).

Η αύξηση των δαπανών σε αυτό τον τομέα σε απόλυτους αριθμούς είναι, ωστόσο, αντίστοιχη με αυξήσεις σε άλλους τομείς, με αποτέλεσμα οι συνολικές δαπάνες για πυροπροστασία να βρίσκονται σταθερά στο 0,5% των συνολικών δαπανών γενικής κυβέρνησης, από το 2017.

Το ποσοστό της Κύπρου είναι αυξημένο σε σχέση με το 2022, όταν αφιέρωσε το 0,3% των δαπανών της γενικής κυβέρνησης για αυτό τον σκοπό, ή €38,7 εκ.

Αν και σύμφωνα με τη Eurostat τα στοιχεία της Κύπρου για το 2024 χαρακτηρίζονται από “χαμηλή αξιοπιστία”, η Κύπρος φαίνεται να βρισκόταν στην 6η θέση, μαζί με την Πολωνία, στο ποσοστό των πυροσβεστών ως προς τη συνολική εργοδότηση, στο 0,28%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2024 εργοδοτούνταν 1.300 πυροσβέστες σε σύνολο 487.000 εργαζομένων.

Την ίδια χρονιά, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εργοδοτήθηκαν 390.600 επαγγελματίες πυροσβέστες, που αντιστοιχούν στο 0,19% της συνολικής εργοδότησης στην ΕΕ. Σε σχέση με το 2023 ο αριθμός είναι αυξημένος κατά 28.200.

Από τις 20 χώρες με διαθέσιμα στοιχεία, η Κροατία κατέγραψε το μεγαλύτερο ποσοστό πυροσβεστών με 0,45%, ακολουθούμενη από την Ελλάδα με 0,41% και την Τσεχία με 0,34%.

Τα μικρότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ολλανδία με μόλις 0,07%, τη Δανία με 0,08% και τη Σουηδία με 0,1%.

Σε όλη την ΕΕ, το 75,2% όλων των επαγγελματιών πυροσβεστών ήταν ηλικίας 15 με 49 ετών, την ώρα που μόλις 64,8% όλων των εργαζομένων εντάσσονται σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

ΚΥΠΕ