Με γραπτή δήλωσή του, το μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ και Επικεφαλής Τομέα Οικονομίας, Χάρης Πολυκάρπου, τόνισε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να προχωρήσει με «απειλές και εκβιασμούς», αλλά μόνο μέσα από διάλογο.

Ο κ. Πολυκάρπου επεσήμανε ότι η μεταρρύθμιση είναι αναγκαία, ωστόσο θα πρέπει τόσο η φιλοσοφία της όσο και οι επιμέρους προτάσεις να εξυπηρετούν την πλειοψηφία των εργαζομένων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα εισοδηματικά στρώματα και τις κοινωνικές ομάδες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης.

«Το ΑΚΕΛ δεν είναι επικυρωτικός μηχανισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το κόμμα διαθέτει συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες θα καταθέσει τόσο στη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών όσο και στη Βουλή.

Ο κ. Πολυκάρπου σημείωσε ακόμη ότι ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης θα πρέπει να αντιληφθεί πως οι αλλαγές στο φορολογικό σύστημα επηρεάζουν άμεσα τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα και δεν μπορούν να γίνουν «στο πόδι» και με τελεσίγραφα.