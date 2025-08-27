Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν προτίθεται να καταθέσει «κουτσουρεμένη» φορολογική μεταρρύθμιση και είναι διατεθειμένος ακόμη και να την αποσύρει σε περίπτωση που η Βουλή προχωρήσει σε εκτεταμένες αλλαγές.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο ΚΥΠΕ, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι στις 15 Σεπτεμβρίου θα έχει νέα συνάντηση με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που συνεχίζονται εδώ και έναν χρόνο. Τόνισε ότι έχει υπάρξει «ίσως η μεγαλύτερη διαβούλευση» για μεταρρύθμιση, με συναντήσεις με οργανωμένους φορείς, όπως η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ, και σημείωσε πως «υπάρχει πολύ μεγάλη σύγκλιση».

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση πρέπει να παραμείνει προοδευτική, προς όφελος της μεσαίας τάξης, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. «Δεν θα είμαι έτοιμος να καταθέσω μια φορολογική μεταρρύθμιση που δεν θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της μεσαίας τάξης και των φορολογουμένων, αλλά και των επιχειρήσεών μας», είπε.

Ερωτηθείς αν θα αποσύρει τη μεταρρύθμιση εφόσον η Βουλή την τροποποιήσει, απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι το έχει ήδη μεταφέρει στους πολιτικούς αρχηγούς. Δήλωσε, πάντως, ανοιχτός σε θετικές εισηγήσεις και πρόσθεσε: «Θέλω να ακούσω λύσεις και είμαι έτοιμος να υιοθετήσω οτιδήποτε θετικό».

Απαντώντας σε σχόλια του Προέδρου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Μιχάλη Περσιάνη, περί έλλειψης οράματος στη μεταρρύθμιση, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι «δεν ασχολούμαι με φαντασιώσεις. Αν υπάρχουν οράματα, καλό είναι να μας τα πουν».

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η μεταρρύθμιση στοχεύει σε δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, ενίσχυση της μεσαίας τάξης, στήριξη της κυπριακής επιχειρηματικότητας μέσω μείωσης της εισφοράς για την άμυνα από 17% σε 5% και διατήρηση ευνοϊκού καθεστώτος για ξένες εταιρείες.

Τέλος, ανέφερε ότι οι πρόνοιες έχουν ελεγχθεί από εμπειρογνώμονα για συμβατότητα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και πως στόχος είναι η καταπολέμηση φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, η οποία εκτιμάται στο 25% από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.