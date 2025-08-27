Θορυβημένη παρουσιάζεται η κυβέρνηση από τις αντιδράσεις των κομμάτων αλλά και των διαφόρων φορέων για την φορολογική μεταρρύθμιση.

Μάλιστα, κάποιοι εμπλεκόμενοι φορείς κάνουν λόγο για φορο-τρομοκρατία, ασκώντας παράλληλα και έντονες πιέσεις προς το Προεδρικό για να αφαιρεθούν πρόνοιες, τις οποίες θεωρούν αγκάθια για την επιχειρηματικότητα της χώρας.

Αγκάθι αποτελούν οι πρόνοιες για την παραχώρηση υπερεξουσιών στον Έφορο Φορολογίας, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον λελογισμένο μισθό για φορολογικούς σκοπούς.

Επίσης, διαφωνούν με το σφράγισμα επιχειρήσεων για τη μη έκδοση τιμολογίων, για τη δέσμευση μετοχών εταιρειών σε περίπτωση μη καταβολής φόρου, αλλά και για τις πρόνοιες που αφορά τους non-domiciled residents.

Εκείνο που προβληματίζει ιδιαίτερα, το κυβερνητικό στρατόπεδο είναι η αφαίρεση από τα κόμματα των συγκεκριμένων προνοιών που περιλήφθηκαν στα νομοθετήματα τα οποία αφορούν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής.

Όπως αναφέρθηκε πολλές φορές από το υπουργείο Οικονομικών, τα συγκεκριμένα μέτρα περιλήφθηκαν στα νομοθετήματα για την φορολογική μεταρρύθμιση για να καλύψουν την «τρύπα» €200 εκατ. στα κρατικά έσοδα.

Βάσει της μελέτης του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα €200 εκατ. είχε προτείνει τα συγκεκριμένα μέτρα να καλυφθούν μέσω της επαναφοράς φόρου ακινήτων και του τέλους εταιρειών ύψους €800.

Κάτι, που δεν αποδέχθηκε η κυβέρνηση, η οποία επέλεξε να καλύψει το κενό μέσω της παραχώρησης επιπρόσθετων εργαλείων στο Τμήμα Φορολογίας για αντιμετώπιση της παραοικονομίας.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό, καθώς ουσιαστικά η φορολογική μεταρρύθμιση θα αρχίσει με ένα έλλειμμα της τάξης των €130 εκατ. καθώς τα €70 εκατ. θεωρεί θα τα καλύψει μέσω της αυξημένης κατανάλωσης.

Συνεπώς, οικονομικοί κύκλοι, τονίζουν πως το συγκεκριμένο κενό θα πρέπει να καλυφθεί μέσω άλλων φορολογιών.

Πάντως και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ανησυχεί για αλλαγές στα «τυφλά» από τη Βουλή, καθώς λόγω της μη παράδοσης των διαφόρων σεναρίων για τις οικονομικές επιπτώσεις τόσο σε αυτό όσο και στο υπουργείο Οικονομικών, δεν μπορούν να εκτιμήσουν το δημοσιονομικό κόστος.

Κύκλοι από το υπουργείο Οικονομικών, θεωρούν πως δεν μπορεί να εφαρμοστεί η φορολογική μεταρρύθμιση με δημοσιονομικό έλλειμα.

Γενικές αντιδράσεις

Ανώτερη πηγή από το υπουργείο, μιλώντας στον «Φ» ανέφερε πως οι αντιδράσεις που διατυπώνονται από τα κόμματα και τους επαγγελματικούς φορείς είναι γενικές, δεν είναι τεκμηριωμένες και δεν επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες πρόνοιες.

Πάντως, το υπουργείο Οικονομικών είναι ανοικτό στις βελτιώσεις στα νομοθετήματα. Μάλιστα κατά τις επαφές που έχει ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης με τους διαφόρους συνδέσμους και οργανώσεις, τους διαβεβαίωσε πως θα περιληφθούν αυστηρές ασφαλιστικές δικλείδες στα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, έτσι ώστε να είναι διασφαλισμένες οι επιχειρήσεις.

Οι επαφές τόσο του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού όσο και του Εφόρου, θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες, έτσι ώστε να μετριαστούν οι αντιδράσεις. Τον επόμενο μήνα προγραμματίζεται και συνάντηση του αρμόδιου υπουργού με τους αρχηγούς των κομμάτων, με στόχο να συμφωνηθούν τα κείμενα των νομοθετημάτων προτού κατατεθούν στη Βουλή.

Παρέμβαση ΥΠΟΙΚ: Καλεί τους διαφωνούντες να εξηγήσουν τι θέλουν

Το υπουργείο Οικονομικών, μετά τις έντονες αντιδράσεις των τελευταίων εβδομάδων, αντέκρουσε τα πυρά ανοίγοντας ουσιαστικά νέο μέτωπο.

Με γραπτή ανακοίνωση του εκφράζει την έκπληξη του για τις αντιδράσεις σε σχέση με την φοροδιαφυγή, την στιγμή που οι μελέτες δείχνουν πως η παραοικονομία που βασίζεται στην φοροαποφυγή ανέρχεται στο 25% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, καλεί αυτούς που διαφωνούν με τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής να εξηγήσουν στους πολίτες τι ακριβώς θέλουν και τι εισηγούνται. «Αυτοί που κραυγάζουν σήμερα εναντίον των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής και στην εμπέδωση ενός αξιόπιστου συστήματος που μπορεί να την εξαλείψει, ας εξηγήσουν στο λαό τι ακριβώς προτείνουν και τι ακριβώς αντιπροσωπεύουν» προστίθεται.

Όπως αναφέρει το υπουργείο στη ανακοίνωση, η Κυβέρνηση, είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην υιοθέτηση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος που δεν θα αφήνει περιθώρια ανάπτυξης φαινομένων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής που ζημιώνουν την οικονομία και τους πολίτες.

Σύμφωνα με το υπουργείο, «η πάταξη της φοροδιαφυγής δεν θεωρείται αναγκαία μόνο για τη στήριξη και ενδυνάμωση της ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, αλλά αποτελεί σημαντική μέθοδο για την εμπέδωση της διαφάνειας, της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων και της ισονομίας».

Ενισχύεται η επιχειρηματικότητα

Τονίζει, επίσης πως αποτελεί μονόδρομο για την ενίσχυση της καλής εικόνας της οικονομίας διεθνώς, που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην εικόνα της Κύπρου ως ένα αξιόπιστο διεθνές επιχειρηματικό κέντρο.

«Στόχος είναι το νέο φορολογικό σύστημα να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας με όρους σταθερότητας, ισονομίας και διαφάνειας, έτσι ώστε η Κύπρος να παραμείνει ένας ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις και παράλληλα να στηρίζει τις κυπριακές επιχειρήσεις ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και η ανταγωνιστικότητα τους» συμπληρώνει.

Επιπρόσθετα τονίζει πως οι βασικές πρόνοιες της μεταρρύθμισης έχουν επιβεβαιωθεί από εμπειρογνώμονες ότι συνάδουν με το κοινοτικό κεκτημένο.

«Η Κυβέρνηση παραμένει αυστηρά προσηλωμένη στη φιλοσοφία ότι το φορολογικό σύστημα αποτελεί μεν εργαλείο εξασφάλισης κρατικών εσόδων, αλλά το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ένα σταθερό και διαφανές σύστημα, ώστε να συνεχίσει να προσελκύει ξένες επενδύσεις, να ενισχύει την επιχειρηματικότητα και να διαθέτει μηχανισμούς ισομερούς και δικαιότερης κατανομής του οφέλους, προς όλους τους φορολογούμενους πολίτες» καταλήγει.