Έτοιμη να εξετάσει αλλαγές σε κάποιες πρόνοιες των νομοσχέδιων που αφορούν την φορολογική μεταρρύθμιση παρουσιάζεται η κυβέρνηση, η οποία συμφωνεί πως κάποια άρθρα πρέπει να τύχουν βελτίωσης.

Μετά την αναστάτωση και τον αναβρασμό που επικρατεί στους διαφόρους επαγγελματικούς φορείς ειδικά με την συμπερίληψη κάποιων αυστηρών μέτρων για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, συνεχίζονται οι επαφές του Εφόρου Φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη σε μια προσπάθεια να δοθούν διευκρινήσεις και επεξηγήσεις. Εκείνο που καίει τους επηρεαζόμενους είναι οι πρόσθετες εξουσίες που δίνονται στον Έφορο Φορολογίας, ο οποίος όπως υποστηρίζουν θα έχει τον τελικό λόγο για το σφράγισμα των επιχειρήσεων σε περίπτωση μη έκδοσης νόμιμων αποδείξεων και καταβολής φόρων και για τη δέσμευση μετοχών.

Επιπρόσθετα έχουν έντονες επιφυλάξεις για δυνατότητα που θα έχει Έφορος Φορολογίας να καθορίζει ποιος μισθός θεωρείται λογικός για σκοπούς φορολογήσης. Ως γνωστό τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής περιλήφθηκαν από το Τμήμα Φορολογίας και συναίνεσε το υπουργείο Οικονομικών για να καλυφθεί το έλλειμμα €200 εκατ. στα δημόσια έσοδα από την παραχώρηση φοροεκπτώσεων. Χθες ο Έφορος είχε συνάντηση με το ΚΕΒΕ το οποίο κατάθεσε τις εισηγήσεις του για την απλοποίηση των διαδικασιών, και την ενίσχυση της πάταξης της φοροδιαφυγής έτσι ώστε να θωρακιστούν και να προστατευθούν οι κυπριακές επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Το ΚΕΒΕ σε ανακοίνωση του « χαιρετίζει τη θετική ανταπόκριση του Εφόρου Φορολογίας και της ομάδας του στις ανησυχίες που υπήρχαν, αλλά και στις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εκφράζοντας την ετοιμότητα να στηρίξει μέτρα τα οποία να ενισχύουν τη φοροεισπρακτικότητα του κράτους». Παράλληλα, σημειώνει πως συμφωνήθηκε η κατάθεση και υποβολή των συγκεκριμένων προτάσεων–εισηγήσεων στις αρμόδιες αρχές το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο Έφορος τους διαβεβαίωσε πως θα υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις στα νομοσχέδια. Τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις, έτσι ώστε προτού τα νομοσχέδια κατατεθούν στη Βουλή να έχουν αντιμετωπιστεί όλες οι επιφυλάξεις των επηρεαζόμενων φορέων. Στόχος, όπως ανέφερε στον «Φ» αρμόδια αρχή είναι τα κείμενα των νομοσχέδιων όταν τεθούν προς συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών να είναι συμφωνημένα.

Πάντως οι επιφυλάξεις που εκφράζουν οι επαγγελματικοί και επιχειρηματικοί φορείς ανησυχούν και τα κόμματα τα οποία θα κληθούν να λάβουν τις τελικές αποφάσεις.