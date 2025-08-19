Την ώρα που δεν λένε να κοπάσουν οι αντιδράσεις των οργανωμένων φορέων για τον εμβολιασμό των νομοσχέδιων για τη φορολογική μεταρρύθμιση, με αυστηρά μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τα οποία όπως υποστηρίζουν, πιθανόν να πλήξουν την ανταγωνιστικότητας της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, η κυβέρνηση αμύνεται των αποφάσεων της. Αρμόδια πηγή, δήλωσε στον «Φ» πως τα επιπρόσθετα εργαλεία που δίνονται στο Τμήμα Φορολογίας, είναι για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κόστος που προκύπτει από τη μεταρρύθμιση. Συγκεκριμένα, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, βρέθηκε μπροστά στο δίλλημα της επιβολής επιπρόσθετων φορολογιών και επαναφοράς τελών στις επιχειρήσεις, καθώς και της λήψης επιπρόσθετων μέτρων για πάταξη της φοροδιαφυγής. Στόχος είναι να καλυφθεί η τρύπα των €200 εκατ. που προκύπτει από κάποιες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην φορολογική μεταρρύθμιση.

Τι έδειξε η μελέτη του Πανεπιστημίου

Η μελέτη του Πανεπιστημίου Κύπρου κατέδειξε πως από την κατάργηση της λογιζόμενης διανομής μερίσματος και της μείωσης της έκτακτης αμυντικής εισφοράς από 17% στο 5% καθώς και από την παραχώρηση φοροεκπτώσεων στα φυσικά πρόσωπα θα προκύψει δημοσιονομικό κόστος, δηλαδή έλλειμα γύρω στα €200 εκατ. Η μελέτη του Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάστηκε στους αρμόδιους φορείς τον περασμένο Φεβρουάριο. Σήμερα ο εταιρικός φόρος είναι 12.5% και εάν οι επιχειρήσεις διανέμουν μέρισμα στους μετόχους μέσω της αμυντικής εισφοράς η φορολόγηση είναι 17%. Εάν πρόκειται για κυπριακές επιχειρήσεις η διανομή του μερίσματος φτάνει το 27.4%, δηλαδή για κάθε €100 καταβάλουν φόρο €27.4 . Εξάλλου, σήμερα, εάν οι επιχειρήσεις δεν διανέμουν κέρδη/μέρισμα, τότε οι επιχειρήσεις καταβάλουν στο κράτος φορολογία 23% μέσω της λογιζόμενης διανομής μερίσματος.

Ο μέγιστος και ελάχιστος φόρος

Με τα νομοσχέδια που περιλαμβάνονται στην φορολογική μεταρρύθμιση ο εταιρικός φόρος αυξάνεται για όλες τις επιχειρήσεις στο 15% ενώ οι κυπριακές επιχειρήσεις όταν διανέμουν μερίσματα φορολογούνται 19.25%. Στην ουσία με τα νομοσχέδια της μεταρρύθμισης, οι κυπριακές επιχειρήσεις θα καταβάλουν μέγιστο φόρο 19.25% αντί 27.4% και ελάχιστο φόρο 15% αντί 23% που πληρώνουν σήμερα. Δηλαδή, πρόκειται για μείωση στη φορολογία της τάξης του 8% . Για παράδειγμα μια επιχείρηση που κερδίζει €1 εκατ. αντί να πληρώνει φόρο €274 χιλ. , με τα νομοσχέδια θα πληρώνει €192.500. Σύμφωνα με την παρουσίαση της μελέτης του Πανεπιστημίου, αυτό δημιουργεί το έλλειμμα των € 200 εκατ. Από την πλευρά του το Πανεπιστήμιο Κύπρου, βάσει της μελέτης. υπολογίζει πως τα €70 εκατ. θα καλύπτονται μέσω της αύξησης της κατανάλωσης. Εξάλλου για τα άλλα €130 εκατ. το Κέντρο Οικονομικών Μελετών του Πανεπιστημίου είχε προτείνει στην Κυβέρνηση να καλυφθούν μέσω της επιβολής φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας αλλά και της επιβολής ετήσιου τέλους εταιρειών ύψους €800 εκατ. Θέση την οποία δεν έκανε αποδεκτή η Κυβέρνηση η οποία επέλεξε να ενσωματώσει τα νομοσχέδια μέτρα για πάταξη της φοροδιαφυγής. Υπενθυμίζεται πως ο φόρος ακίνητων καταργήθηκε το 2017 ενώ το τέλος εταιρειών, τερματίστηκε πέρσι. Άλλο ένα σενάριο που εξέτασε η κυβέρνηση ήταν η αντικατάσταση των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής με την αύξηση για παράδειγμα της αμυντικής εισφοράς στο 10% καθώς και άλλων φορολογιών. Οι τεχνοκράτες, όπως μας λέχθηκε, επέλεξαν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής για να αποφευχθούν επιπρόσθετες φορολογίες τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα. Πάντως, εκείνο που ανησυχεί την κυβερνητική πλευρά είναι όταν τεθούν τα νομοσχέδια στη Βουλή, εάν αφαιρεθούν οι συγκεκριμένες πρόνοιες, θα υπάρξει όπως μας λέχθηκε εκτροχιασμός των δημόσιων οικονομικών, και αναγκαστικά θα πρέπει να αυξηθούν ή θα επιβληθούν νέοι φόροι.

Παράταση στη διαβούλευση

Και όλα αυτά την ώρα που επαγγελματικοί σύνδεσμοι εν μέσω έντονων επιφυλάξεων, εργάζονται πυρετωδώς για να καταθέσουν τις εισηγήσεις τους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβουλεύσεις. Μελετούν μια προς μια τις πρόνοιες των νομοσχέδιων, έτσι ώστε οι θέσεις τους να είναι τεκμηριωμένες. Χθες το υπουργείο Οικονομικών, μετά από αίτημα πολλών συνδέσμων έδωσε παράταση 15 ημέρων στη δημόσια διαβούλευση. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν τις θέσεις τους επί των έξι νομοσχέδιων μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.

Τετ α τετ Εφόρου με ΚΕΒΕ και άλλους

Σήμερα ο Έφορος Φορολογίας θα συναντηθεί με το ΚΕΒΕ, αύριο με τον Techisland και την 1η Σεπτεμβρίου με την ΟΕΒ. Να σημειωθεί πως η ΟΕΒ αναμένει τις εισηγήσεις 110 οργανωμένων συνδέσμων μελών της. Είχε προηγηθεί συνάντηση με το ΣΕΛΚ ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και συναντήσεις με άλλους φορείς. Κάποιοι από τους επηρεαζόμενους, θεωρούν πως θα πρέπει τα συγκεκριμένα νομοσχέδια να αποσυρθούν και να συνταχθούν εκ νέου αφού προηγουμένως υπάρξει και απαιτούμενη διαβούλευση. Κάποιοι από αυτούς, θεωρούν πως τα κείμενα θα πρέπει να απλοποιηθούν καθώς όπως είναι σήμερα τα νομοσχέδια είναι περίπλοκα. Επίσης υποστηρίζουν πως θα πληγούν πολλές επιχειρήσεις με τα μέτρα που έχουν ενσωματωθεί και πολλοί θα αναγκαστούν να καταστούν αυτοεργοδοτούμενοι. Ήδη πολλοί φορείς έχουν επικοινωνήσει με τα κόμματα, ζητώντας την παρέμβαση τους. Μάλιστα, κάποιοι ασκούν πιέσεις σε αυτά για να απαιτήσουν να αφαιρεθούν οι πρόνοιες για την φοροδιαφυγή και να παραμείνουν μόνο αυτές που τους παρουσιάστηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο που αφορούν την αλλαγή κλιμάκων, του αφορολόγητου κλπ. Από πλευράς της κυβέρνησης, όπως μας λέχθηκε, υπάρχει πρόθεση για να περιληφθούν κάποιες επιπρόσθετες ασφαλιστικές δικλείδες στα νομοθετήματα και ειδικά για τις πρόνοιες που αφορούν την φοροδιαφυγή.