Ανησυχεί έντονα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τις αλλαγές στα τυφλά που θα κάνει η Βουλή, στα νομοσχέδια για την φορολογική μεταρρύθμιση. Με αφορμή τις επιφυλάξεις που υπάρχουν από διάφορους επαγγελματικούς συνδέσμους για συγκεκριμένες πρόνοιες που περιλήφθηκαν στα νομοθετήματα, αλλά και τις πιθανές αλλαγές που θα επιδιώξει να κάνει το Κοινοβούλιο, παρέμβαση στο θέμα κάνει ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού ΣυμβουλίουΜιχάλης Περσιάνης.

Μέσω του «Φ» αναφέρει πως η όποια τροποποίηση θα γίνει στα τυφλά από τη Βουλή, θα είναι με αδιευκρίνιστη δημοσιονομική επίπτωση. Και αυτό γιατί δεν είναι γνωστά τα στοιχεία αλλά και τα σενάρια του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, για τις επιπτώσεις που θα έχει η μεταρρύθμιση στα κρατικά έσοδα. «Με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την δημοσιονομική ουδετερότητα ή τις κοινωνικές επιπτώσεις, ιδίως αν προκύψουν διαφοροποιήσεις κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία. Από ό,τι μπορώ να διακρίνω, ούτε το Υπουργείο Οικονομικών έχει στη διάθεσή του αυτή τη στιγμή τα απαραίτητα δεδομένα για να αξιολογήσει την επίπτωση των διαφόρων σεναρίων που μπορεί να προκύψουν στη Βουλή. Αυτή η εικόνα είναι και η μεγαλύτερη ανησυχία για την όλη προσπάθεια» υποδεικνύει ο κ. Περσιάνης.

Την ίδια ώρα, αναφέρει πως τα έξι νομοσχέδια για την φορολογική μεταρρύθμιση κινούνται προς μια συνετή κατεύθυνση, ωστόσο στερούνται φιλοδοξίας και φαντασίας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Δημοσιονομικού Συμβούλιου, οι φορολογικές πολιτικές δεν αποσκοπούν μόνο στην άντληση κρατικών εσόδων, αλλά έχουν επίσης ως στόχο να επηρεάσουν συμπεριφορές των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στην κατανάλωση, την αποταμίευση και τις επενδύσεις τους. «Αυτή η διάσταση, πέραν από τους πράσινους φόρους, μάλλον απουσιάζει» προσθέτει.

Παράλληλα, τονίζει πως ο επηρεασμός, θα μπορούσε να προέλθει από την παραχώρηση φορολογικών κινήτρων για την επανακατάρτιση στελεχών, την επιταχυνόμενη απόσβεση για επιλεγμένες επενδύσεις ή ενισχυμένες απαλλαγές για συγκεκριμένες δαπάνες που να εμπίπτουν στους στόχους του κράτους (πχ πράσινη μετάβαση, ενεργειακά μέτρα, έρευνα και καινοτομία). Σύμφωνα με τον κ. Περσιάνη, θα πρέπει να υπάρξει σωστή μεταχείριση των συνταξιοδοτικών επενδύσεων για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ταυτόχρονα, σημειώνει πως δεν παρατηρούνται αντικίνητρα, στη βάση τη αρχής πως «ο ρυπαίνων πληρώνει». «Για παράδειγμα, υφίσταται η πρόταση, η οποία δεν έχει εξεταστεί σοβαρά, για άσκηση διακρίσεων στην φορολόγηση των τραπεζικών κερδών. Λόγω της πίεσης από επόπτες και επενδυτές, τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών είναι ήδη σε μεγάλο βαθμό κατηγοριοποιημένα στη βάση των αρχών του ESG. Αυτό επιτρέπει διακριτική φορολόγηση των τραπεζικών κερδών στη βάση του κοινωνικού αποτυπώματος των εσόδων. Τα κέρδη, για παράδειγμα, που προκύπτουν από πιστώσεις για νεαρά ζευγάρια, για την εξοικονόμηση ενέργειας ή για την καινοτομία, θα μπορούσαν να τυγχάνουν διαφορετικής φορολογικής μεταχείρισης από τα κέρδη που προκύπτουν από πιστώσεις για αγορά ρυπογόνων οχημάτων ή την ανέγερση ενεργειακά μη αποδοτικών κτηρίων» τονίζει.

Πάντως είναι δεδομένο πως η τελική μάχη θα δοθεί στη Βουλή όταν κατατεθούν ενώπιον της τα έξι νομοσχέδια. Το Κοινοβούλιο θα έχει τον τελικό λόγο και ενόψει των βουλευτικών εκλογών ανησυχεί έντονα το κυβερνητικό στρατόπεδο. Τον περασμένο μήνα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αρχηγών των κομμάτων, τους είχε καλέσει να μην υπάρξουν τέτοιες αλλαγές στα νομοθετήματα για τη μεταρρύθμιση τα οποία θα έθεταν την οικονομία σε αβεβαιότητα. Ήδη το υπουργείο Οικονομικών έχει εκφράσει την πρόθεση του κατά τις διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, να προχωρήσει σε βελτιώσεις των νομοσχέδιων, τα οποία βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.

Επιστολή πολυτέκνων στο Μάκη

Επιστολή στον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό απέστειλε η Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων, ζητώντας συνάντηση. Μεταξύ άλλων, απαιτούν την κατάργηση για τις πολύτεκνες οικογένειες, του ορίου των €80 χιλ. για σκοπούς παραχώρησης φορολογικών εκπτώσεων. Παράλληλα, απαιτούν η φορολογική έκπτωση των €1000 για κάθε τέκνο και φοιτητή πολύτεκνης οικογένειας να μην είναι σταθερό ποσό, αλλά να αυξάνεται αναλογικά με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας. Ζητούν την εισαγωγή ειδικών εκπτώσεων για τις πολύτεκνες οικογένειες κάτι που θα συμβάλει στον πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Αναφέρουν, επίσης πως απαιτούνται διευκρινίσεις για τις φορολογικές εκπτώσεις στην περίπτωση νοικοκυριού με ένα εργαζόμενο γονέα. Τέλος, εκφράζουν το φόβο ότι η κατάταξη των μονογονεϊκών οικογενειών στο ευνοϊκότερο σενάριο του προτεινόμενου φορολογικού συστήματος θα πλήξει καίρια τον θεσμό του γάμου και της οικογένειας.