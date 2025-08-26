Σκούρα θα είναι όπως φαίνεται τα πράγματα για την Κυβέρνηση στη Βουλή, σε σχέση με τα νομοσχέδια για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Το Κοινοβούλιο θα αποτελέσει μεγάλο σκόπελο για τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, καθώς τα κόμματα πριν ακόμα λάβουν τα νομοθετήματα, αντιδρούν. Το τελευταίο διάστημα τα κόμματα γίνονται δέκτες πολλών αντιδράσεων από επηρεαζόμενους φορείς οι οποίοι διαφωνούν τόσο για τις βασικές παραμέτρους που αφορούν την μεταρρύθμιση, όπως είναι για πχ με το ύψος του αφορολόγητου, o εταιρικός φόρος κλπ, όσο και για τα επιπρόσθετα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής με τα οποία εμβολιάστηκαν τα νομοσχέδια.

Μάλιστα, κάποιοι από τους επηρεαζόμενους κάνουν λόγο για φόρο-τρομοκρατία και για παραχώρηση υπερεξουσιών στον Έφορο Φορολογίας, ο οποίος θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για τα συγκεκριμένα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής. Πέραν των κομμάτων της αντιπολίτευσης, φαίνεται πως ούτε τα συγκυβερνώντα κόμματα είναι δεδομένα για να στηρίξουν τα νομοθετήματα, καθώς έχουν έντονες επιφυλάξεις.

Σε μια προσπάθεια να αρθούν οι κομματικές επιφυλάξεις, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός έκλεισε ραντεβού με τους αρχηγούς και τα οικονομικά επιτελεία των κομμάτων. Αρχικά η συνάντηση είχε καθοριστεί για την Πέμπτη 28 Αυγούστου, ωστόσο αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου το απόγευμα. Η συνάντηση να πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης των νομοσχέδιων.

Η κυβερνητική πλευρά θα επιχειρήσει να επεξηγήσει στα κομματικά στελέχη ένα προς ένα τα μέτρα και το οικονομικό όφελος που θα έχουν από αυτά τόσο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, όσο και για τα κρατικά ταμεία. Παράλληλα, αναμένεται να συζητηθεί και «η τρύπα» των €200 εκατ. που δημιουργείται στα κρατικά έσοδα και η οποία έχει αποφασιστεί να καλυφθεί με την συμπερίληψη μέτρων κατά της φοροδιαφυγής. Επιπρόσθετα, ο αρμόδιος υπουργός, θα τους παραθέσει τις εισηγήσεις που έκανε το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου για να καλυφθεί η απώλεια των κρατικών εσόδων. Ως γνωστό, στη μελέτη γινόταν εισήγηση από τους εμπειρογνώμονες του Πανεπιστημίου για επαναφορά του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας και την επιβολή τέλους εταιρειών €800.

Από την άλλη, οι κομματάρχες, ανησυχούν έντονα για ενδεχόμενο επηρεασμό της ελκυστικότητας της χώρας ως επενδυτικού προορισμού από τη φορολογική μεταρρύθμιση και ταυτόχρονα θεωρούν πως αυτή δεν υπηρετεί την κοινωνία, δεν απευθύνεται στη μεσαία τάξη ενώ ευνοούνται και οι φορολογούμενοι με ψηλά εισοδήματα.

Μεγάλη ενόχληση υπάρχει και για το γεγονός πως δεν έγινε ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος με τους επηρεαζόμενους, προτού ετοιμαστούν τα νομοθετήματα. Υπενθυμίζεται πως μετά τη δημοσίευση των νομοθετημάτων και τις αντιδράσεις που υπάρχουν με επηρεαζόμενους φορείς, ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης συνεχίζει τις επαφές του σε μια προσπάθεια να εξευρεθεί μια συναινετική φόρμουλα. Ήδη, τα κόμματα άρχισαν να χαράσσουν τις θέσεις τους, δείχνοντας εμμέσως και την στάση που θα τηρήσουν στη Βουλή. Την αρχή έκαναν ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ τα οποία εξέδωσαν ανακοινώσεις κατακεραυνώντας την κυβέρνηση ενώ τα υπόλοιπα κόμματα μεταφέρουν μέσω του «Φ» τις θέσεις τους.

ΔΗΣΥ: Όχι σε νομοθετικές υπερεξουσίες

Ο ΔΗΣΥ, δια της προέδρου του Αννίτας Δημητρίου, τονίζει πως δεν αποδέχονται οι αναγκαίες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μετατραπούν σε όχημα επιβολής νομοθετικών υπερεξουσιών. «Κάτι τέτοιο θα έχει σαν αποτέλεσμα την υπονόμευση του ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που χτίστηκε με κόπο και απέδωσε θετικά αποτελέσματα στην οικονομία μας μετά την οικονομική κρίση» προσθέτει. Παράλληλα, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, υπογραμμίζει πως η Κυβέρνηση οφείλει να μπει σε ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς της οικονομίας και να αντιληφθεί ότι οι πειραματισμοί εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους και μπορεί να επιφέρουν αντίθετα αποτελέσματα. Σύμφωνα με την κ. Δημητρίου ο ΔΗΣΥ, θα επιμείνει όπως η φορολογική μεταρρύθμιση θα πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία – να στηρίζει τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές, και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Πρόνοιες που πλήττουν την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προσέλκυση επενδύσεων δεν θα γίνουν αποδεκτές. Αυτό είναι το μήνυμά μας κι ας το καταλάβει καλά η κυβέρνηση» τονίζει.

ΑΚΕΛ: Ευνοούνται τα ψηλά εισοδήματα

Το ΑΚΕΛ, με γραπτή ανακοίνωση τονίζει την ανάγκη στήριξης των μεσαίων και χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων. Όπως υποστηρίζει η φορολογική μεταρρύθμιση είναι αναγκαιότητα ωστόσο τα όσα έχουν μέχρι σήμερα παρουσιαστεί συνηγορούν στο ότι δεν έχουμε μπροστά μας μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση. Υποδεικνύει πως οι μέχρι σήμερα προτάσεις της Κυβέρνησης δεν στοχεύουν σε μια δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών. «Αντί να στηριχθούν αποτελεσματικά τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, ευνοούνται τα ψηλά εισοδηματικά στρώματα και φορτώνονται ακόμα περισσότερες φορολογίες τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και όσοι βρίσκονται κάτω από το όριο του αφορολόγητου εισοδήματος» τονίζει. Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, δεν θα πρέπει η μεταρρύθμιση να μετατραπεί σε προσπάθεια να χαριστούν ακόμα περισσότεροι φόροι στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και να γίνει ακόμα μεγαλύτερη η φοροδιαφυγή και η διαφθορά. Επιπρόσθετα, για το ΑΚΕΛ η μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι ευκαιρία για ένα πιο δίκαιο, πιο απλό και πιο αποτελεσματικό σύστημα. «Με αλλαγή στο ισοζύγιο ανάμεσα στις έμμεσες και τις άμεσες φορολογίες, με πιο προοδευτικούς φορολογικούς συντελεστές εισοδήματος ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη στήριξη των μεσαίων και χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων, με μέτρα φορολογίας του πλούτου ώστε τα έσοδα να χρησιμοποιηθούν για διεύρυνση της κοινωνικής πολιτικής, με μείωση του φορολογικού βάρους για τις μικρές-οικογενειακές επιχειρήσεις του τόπου και με αποτελεσματική πάταξη της φοροδιαφυγής» καταλήγει .

ΔΗΚΟ: Η αξιοπιστία δεν μπορεί να στηρίζεται σε υπερεξουσίες

Τα δικά του μηνύματα έστειλε μέσω του «Φ» και το ΔΗΚΟ, αφήνοντας να νοηθεί πως τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου δήλωσε πως η φορολογική μεταρρύθμιση είναι αναγκαία και επιβεβλημένη, αφού το φορολογικό πλαίσιο της χώρα παραμένει αμετάβλητο για περισσότερο από είκοσι χρόνια, ενώ η οικονομία και οι ανάγκες της κοινωνίας έχουν εξελιχθεί ριζικά.

Σύμφωνα με την κ. Ερωτοκρίτου, το νέο πλαίσιο πρέπει να είναι πιο απλό και πιο δίκαιο, να είναι προϊόν διαλόγου και συναίνεσης, προσθέτοντας πως πρέπει να δημιουργεί ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον για τους εγχώριους και ξένους επενδυτές, να διατηρεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κυπριακής οικονομίας, να δίνει ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις, και ταυτόχρονα να λαμβάνει υπόψη τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής που είναι το δημογραφικό, την ανάγκη για καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τη νέα γενιά, την προστασία των ευάλωτων ομάδων και την ενίσχυση του εισοδήματος της μεσαίας τάξης. «Αυτά αναμένουμε να ενσωματώνονται στην πρόταση που η κυβέρνηση θα καταθέσει στη Βουλή» προσθέτει. Την ίδια ώρα, τονίζει, πως η φορολογική συμμόρφωση και η πάταξη της φοροδιαφυγής πρέπει να αποτελούν μόνιμη προτεραιότητα για κάθε κυβέρνηση, ανεξάρτητα από μεταρρυθμίσεις. «Ο στόχος πρέπει να είναι η ίση μεταχείριση όλων των φορολογουμένων, φυσικών και νομικών προσώπων, και η αποτελεσματική είσπραξη των φόρων που προβλέπονται από τους Νόμους και τους Κανονισμούς». Η αναπληρώτρια πρόεδρος του ΔΗΚΟ, υπογραμμίζει πως η αξιοπιστία ενός φορολογικού συστήματος δεν μπορεί να στηρίζεται σε υπερερμηνείες ή σε υπερεξουσίες. «Οι νόμοι ορίζουν τι πρέπει να εφαρμόζεται – ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο. Η ασφάλεια δικαίου είναι αυτή που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη στην Κυπριακή οικονομία και στους φορολογούμενους πολίτες» καταλήγει.

ΕΛΑΜ: Υπό μελέτη τα νομοσχέδια

Περί τα μέσα του επόμενου μήνα αναμένεται το ΕΛΑΜ να λάβει τις τελικές του αποφάσεις για την φορολογική μεταρρύθμιση. Ο επικεφαλής του Γραφείου Επικοινωνίας του ΕΛΑΜ Μάριος Πελεκάνος δήλωσε στον «Φ» πως η επιτροπή οικονομικών επεξεργάζεται τα νομοσχέδια, η οποία θα αναμένεται να καταθέσει τις εισηγήσεις της στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος που θα λάβει τις τελικές θέσεις. Τον περασμένο Μάρτιο το ΕΛΑΜ κατά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Οικονομικών τόνισαν την ανάγκη για βελτίωση των προτεινόμενων μέτρων για ενίσχυση των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων καθώς και για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας. Επίσης είχαν καταθέσει μέτρα για ενίσχυση των εισοδημάτων της μεσαίας τάξης και τα χαμηλά αμειβόμενα νοικοκυριά.

ΕΔΕΚ: Θα τοποθετηθεί αργότερα

Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην ΕΔΕΚ με τη συμμετοχή ειδικών του κόμματος όπου έγινε μια πρώτη ανάγνωση των νομοθετημάτων. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Γιώργος Γεωργίου δήλωσε πως η ΕΔΕΚ θα τοποθετηθεί όταν ολοκληρώσει τη μελέτη όλων των παραμέτρων των νομοσχέδιων. Είπε, πως υπάρχουν σκέψεις για όλες τις πτυχές των νομοσχέδιων.

ΔΗΠΑ: Να μεταφερθεί πιο κάτω η μεταρρύθμιση

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης, ανάφερε πως η φορολογική μεταρρύθμιση δεν βοηθά τους νέους και τη μεσαία τάξη, ενώ δεν μειώνει τη γραφειοκρατία. Είπε, πως θα επιδιώξουν να έχουν συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, απαιτώντας αλλαγές για το φόρο εισοδήματος και ν’ αυξηθεί το αφορολόγητο στις €24.500. Είπε, επίσης πως η ΔΗΠΑ είναι υπέρ των προσπαθειών που καταβάλλονται για πάταξη της φοροδιαφυγής, χωρίς να δημιουργείται γραφειοκρατία και επιπρόσθετο κόστος για το κράτος. Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ κάλεσε την κυβέρνηση να ενσωματώσει στη μεταρρύθμιση περαιτέρω πρόνοιες που να στηρίζουν την μεσαία τάξη και τις ευάλωτες οικογένειες. «Μέσα από τη μεταρρύθμιση θέλουμε να δημιουργηθεί ανάπτυξη και πλούτος, ο οποίος να καταλήγει στους νέους, στις επιχειρήσεις και στην ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής» συμπλήρωσε. Καταλήγοντας, ζήτησε την αλλαγή των χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογή της μεταρρύθμισης.

Οικολόγοι: Πρέπει να εξυπηρετείται η κοινωνική δικαιοσύνη

Και οι Οικολόγοι βρίσκονται στο στάδιο μελέτης των νομοσχέδιων. Ο πρόεδρος των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης, δήλωσε πως πρόκειται για περίπλοκα και με πολλές ελλείψεις νομοσχέδια. Όπως είπε, οι Οικολόγοι είναι υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης. «Η φορολογική μεταρρύθμιση πρέπει να εξυπηρετεί την κοινωνική δικαιοσύνη, να μην υπάρχει παραοικονομία και να στηρίζονται αυτοί που χρήζουν βοήθειας» κατέληξε.