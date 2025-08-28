Ούτε καν συζήτα ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός την αφαίρεση των αυστηρών μέτρων κατά της φοροδιαφυγής από το πακέτο των νομοθετημάτων της φορολογικής μεταρρύθμισης. Η κυβέρνηση εκτιμά πως τα συγκεκριμένα μέτρα θα επιφέρουν στο κράτος έσοδα γύρω στα €130 εκατ. καλύπτοντας την απώλεια εσόδων των €200 εκατ. που δημιουργούν οι φοροεκπτώσεις (τα υπόλοιπα €70 εκατ. θα προέλθουν από την αύξηση της κατανάλωσης). Ο υπουργός μιλώντας στον «Φ» ξεκαθάρισε πως δεν θα αποδεχθεί κάποιοι με τις ενέργειες τους να σκοτώσουν την μεταρρύθμιση. Απαντώντας στις αντιδράσεις από επαγγελματικούς συνδέσμους που υποστηρίζουν πως δίνονται υπερεξουσίες στον Έφορο Φορολογίας και κάνουν λόγο για φορό-τρομοκρατία, διαμηνύει πως δεν θα αφαιρέσει ούτε ένα γιώτα από τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής.

Ερωτηθείς εάν η κυβέρνηση επεξεργάζεται άλλα σενάρια τα οποία θα αντικαταστήσουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής σε περίπτωση που το Κοινοβούλιο τα αφαιρέσει, απάντησε αρνητικά. «Δεν πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία της φορολογικής μεταρρύθμισης και τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής περιλαμβάνονται στη μεταρρύθμιση» τόνισε. Υπέδειξε, παράλληλα πως δεν θα αποδεχθεί να αφαιρεθούν τα συγκεκριμένα μέτρα, προσθέτοντας πως «δεν κάνουμε κανένα άλλο σενάριο. Ο σκοπός της μεταρρύθμισης είναι η ίση μεταχείριση όλων των φορολογούμενων. Δεν μπορεί να πληρώνουν τους φόρους τους οι απλοί πολίτες και αυτοί που φεύγουν με μπόνους €1 – €2 εκατ. να μη φορολογούνται».

Δεν θα είναι δικαστής ο Έφορος Φορολογίας

Σχολιάζοντας τις επικρίσεις για το μέτρο του σφραγίσματος των επιχειρήσεων όταν δεν εκδίδουν αποδείξεις, σημείωσε πως το Δικαστήριο θα αποφασίζει επ΄ αυτού. «Ο Έφορος Φορολογίας δεν είναι δικαστής. Δεν γίνεται να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν λαμβάνει μέτρα για την μαύρη οικονομία και την παραοικονομία και όταν το πράττει να φωνάζουν» συμπλήρωσε. «Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας» πρόσθεσε. Εξάλλου σε άλλες δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, υπέδειξε πως η μεταρρύθμιση έχει ελεγχθεί από εμπειρογνώμονα για ευρωπαϊκά θέματα και όλες συνάδουν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Δεν θα τρομοκρατούμε κανένα

«Δεν έχουμε σκοπό να τρομοκρατούμε κανένα, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, η οποία, με εκτιμήσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορεί να φτάνει και στο 25%», συμπλήρωσε. Κάλεσε τους αντιδρούντες να μην ανησυχούν, επισημαίνοντας πως με τη φορολογική μεταρρύθμιση η Κύπρος δεν θα γίνει αστυνομικό κράτος, προσθέτοντας πως «θα εφαρμόσουμε πρόνοιες που δεν θα επιτρέπουν να υπάρχει αυτή η φοροδιαφυγή, η οποία στο τέλος της ημέρας είναι σε βάρος όλων των φορολογουμένων και ιδιαίτερα αυτών που ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους». Παρά τη διαφωνία του για την αφαίρεση των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής, αφήνει ανοιχτό παράθυρο για συζήτηση κάποιων αλλαγών που δεν θα διαφοροποιούν την γενικότερη φιλοσοφία του φορολογικού μετασχηματισμού. «Με τους διάφορους φορείς, όπως η ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ και άλλους, μιλούμε και υπάρχει μία πολύ μεγάλη σύγκλιση για όλα τα θέματα, επομένως δεν αντιλαμβάνομαι κάποιες αντιδράσεις που προέρχονται από κάποιους. Θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να υποσκάπτουμε ιδέες και δράσεις, που είναι προοδευτικές για την οικονομία» υπογράμμισε.

Απέρριψε τις αιχμές πως δεν έγινε επαρκής διαβούλευση, επισημαίνοντας πως έγιναν 50 συναντήσεις με τους επηρεαζόμενους, έγιναν τρεις παρουσιάσεις, λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις που έδωσαν και η κυβέρνηση τους έδωσε παράταση στη δημόσια διαβούλευση. Πάντως, σχολιάζοντας τις κομματικές αντιδράσεις, ξεκαθάρισε, πως κατά τις συναντήσεις που είχε με τους αρχηγούς των κομμάτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου, δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Στις 15 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί με τους κομματάρχες και τα οικονομικά επιτελεία των κομμάτων για να αρθούν οι όποιες επιφυλάξεις. «Θέλω να ακούσω ιδέες θετικές, θέλω να ακούσω λύσεις και είμαι έτοιμος να υιοθετήσω οτιδήποτε θετικό που μας έχει ξεφύγει» κατέληξε.

Προειδοποιήσεις για απόσυρση της μεταρρύθμισης

Εντύπωση προκάλεσε και η αυστηρή προειδοποίηση του υπουργού Οικονομικών πως δεν θα διστάσει να αποσύρει την φορολογική μεταρρύθμιση στην περίπτωση που η Βουλή αλλάξει τα φώτα των νομοθετημάτων. «Δεν προτίθεμαι να καταθέσω μια κουτσουρεμένη φορολογική μεταρρύθμιση. Είμαι διατεθειμένος ακόμη και να αποσύρω τη μεταρρύθμιση, σε περίπτωση πολλών αλλαγών από τη Βουλή» τόνισε. Παράλληλα, σημείωσε, «εάν δεν μπορέσουμε να έχουμε την ορθή φορολογική μεταρρύθμιση, έπειτα από 23 χρόνια, εγώ δεν θα είμαι έτοιμος να καταθέσω μια φορολογική μεταρρύθμιση κουτσουρεμένη, που δεν θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της μεσαίας τάξης, των απλών εργαζομένων και όλων των φορολογουμένων, αλλά και των επιχειρήσεών μας, που έχουν ανάγκη να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητά τους».