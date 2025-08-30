Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή δημοσίευσε την Παρασκευή το εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων που αφορά τις τιμές που ίσχυαν στις 25 Αυγούστου. Σε αυτό καταγράφονται ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με το κόστος που επωμίζονται οι πολίτες, αλλά και τα έσοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους φόρους στα καύσιμα.

Στο εν λόγω δελτίο καταγράφονται οι μέσες λιανικές τιμές (με και χωρίς φόρους) για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, με την Κύπρο, για το 2025, να κατατάσσεται ως η 3η φθηνότερη για τη βενζίνη και 7η φθηνότερη για το πετρέλαιο κίνησης σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα στοιχεία δείχνουν πως οι Κύπριοι πολίτες αγοράζουν φθηνότερα τα καύσιμα κίνησης σε σχέση με τις μέσες τιμές που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά, αυτό από μόνο του, δηλαδή χωρίς τη συσχέτιση μεταξύ των τιμών κάθε χώρας με το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της, δεν παρέχει καθαρή εικόνα ως προς το πόσο τελικά επιβαρύνονται τα οικονομικά των νοικοκυριών σε κάθε διαφορετικό κράτος – μέλος βάσει εισοδημάτων και κόστους καυσίμων.

Στην προκειμένη, αυτό που φαίνεται να είναι ξεκάθαρο, είναι ότι οι φόροι στην Κύπρο, είναι χαμηλότεροι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έσοδα 65 σεντς το λίτρο για το κράτος – 92 σεντς για την ΕΕ

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στην Κύπρο ήταν 1.350 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης στα 1.448 ευρώ το λίτρο και για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1.009 ευρώ το λίτρο.

Χωρίς τους φόρους η τιμή ανέρχεται στα 0,695 ευρώ, στα 0,806 ευρώ και 0,763 ευρώ, αντίστοιχα.

Εν αντιθέσει, οι μέσες τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα καύσιμα κίνησης είναι υψηλότερες σε σχέση με την Κύπρο μετά τους φόρους, αλλά χαμηλότερες χωρίς τους φόρους.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων ήταν 1.616 ευρώ, του πετρελαίου κίνησης στα 1.525 ευρώ και για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 0,943 ευρώ.

Χωρίς τους φόρους οι τιμές ανέρχονταν στα 0.692 ευρώ, στα 0.737 ευρώ και στα 0.609.

Ουσιαστικά, η Κυπριακή Δημοκρατία κερδίζει περίπου 65 σεντς για κάθε λίτρο βενζίνης και πετρέλαιο κίνησης που πωλείται, ενώ για άλλα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το κέρδος ανέρχεται σε περίπου 92 σεντς για βενζίνη και 78 σεντς στο πετρέλαιο κίνησης.

3η φθηνότερη στη βενζίνη η Κύπρος – Η Δανία η πιο ακριβή

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, η μέση λιανική τιμή πώλησης στην Κύπρο (με φόρους) της βενζίνης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης για το έτος 2025, ανήλθε στα €1.378 και €1.461 ανά λίτρο, αντίστοιχα. Συγκριτικά με τα κράτη μέλη και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τιμών για το 2025, η Κύπρος κατατάσσεται ως η 3 η φθηνότερη για την βενζίνη 95 οκτανίων και ως η 7 η φθηνότερη για το πετρέλαιο κίνησης.

Η φθηνότερη χώρα για την αγορά βενζίνης είναι η Βουλγαρία με 1.247 ευρώ το λίτρο και η Μάλτα με 1.340 ευρώ το λίτρο, ενώ η ακριβότερη χώρα είναι η Δανία με 1.974 ευρώ το λίτρο. Όσον αφορά το πετρέλαιο, η φθηνότερη χώρα είναι η Μάλτα με 1.210 ευρώ το λίτρο και ακολουθεί η Βουλγαρία με 1.246 ευρώ το λίτρο. Στη τρίτη θέση βρίσκεται η Τσεχία με 1.372 ευρώ το λίτρο. Η ακριβότερη χώρα για αγορά πετρελαίου κίνησης παραμένει η Δανία με τιμή 1.767 ευρώ το λίτρο.

Δείτε τον σχετικό πίνακα: